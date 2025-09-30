自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國組「滾裝渡輪」船隊助侵台 顧立雄：持續納入應處計畫並驗證

2025/09/30 16:35

國防部部長顧立雄30日受訪說，國軍持續掌握並務實評估中共「滾裝船」軍事上的效力，也將納入應處計畫，並以兵推或實兵驗證。（記者方瑋立攝）國防部部長顧立雄30日受訪說，國軍持續掌握並務實評估中共「滾裝船」軍事上的效力，也將納入應處計畫，並以兵推或實兵驗證。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕澳媒昨（29）日引述美國國安情報消息指出，中國持續增建商用滾裝渡輪（Ro-ro ships）船隊，發展對台侵略戰爭的登陸可能性。國防部長顧立雄今（30）日受訪說，國軍持續掌握情資並務實評估其軍事效力，也將做好相關應處計畫，透過兵推或實兵加以驗證。

「澳洲廣播公司（ABC）」報導，中國正加大力道打造「渡輪船隊」為犯台做準備，美國華府智庫CSIS也指出，中國目標在明年底完成76艘大型渡輪。

顧立雄今天在立法院備詢受訪說，國軍有持續掌握中共發展滾裝貨輪，對於其如何協助所謂「攻台準備」（的情資）。國防部皆務實評估其軍世上的效力，也會準備好相關應處計畫，並透過兵推或實兵加以驗證。

另關於民眾黨主席黃國昌近日爆出指揮「狗仔」跟監醜聞，背後公司遭外界質疑有中資、港資介入，媒體詢問顧是否有被尾隨或跟拍？顧立雄說，沒有特別注意這個消息。

