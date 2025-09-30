海鯤號延宕 林憶君：審國防部預算時會評估是否刪、凍

民眾黨立委林憶君。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」近期展開海測，不過已落後原訂期程，民眾黨立委林憶君今日說。先前台船已預告9月無法完成海測，如今國防部長顧立雄也證實進度落後，顯示潛艦國造整體計畫嚴重延宕的問題，不僅是工期管理的問題，更攸關國家防衛自主能否落實的重要關鍵，政府以拖待變恐讓國人更加擔憂台灣未來的戰力問題。

林憶君認為，讓國人清楚了解潛艦國造的建案進度，是國防部責無旁貸的責任，現在連國防部長都證實要在今年11月前完成交艦有挑戰性，恐怕又要拖到明年才能交艦。國防部必須要給全民一個清楚完整的交代，讓全國人民了解相關執行情形，而非總是用模稜兩可的說法，不斷地強調「對潛艦原型艦完成建造有信心」，卻讓原訂的海測、甚至是交艦日期總是遙遙無期。

林憶君強調，新會期已經開始，也將開始審查明年度的總預算，倘若海鯤號仍無法如期交艦，則後續潛艦的建造計畫與預算編列將勢必會受到重大影響。立委有為人民納稅錢把關、監督預算的重大責任，關於後續艦的龐大預算，將會與黨團審慎討論、並在院會審查預算時嚴格把關，絕不會讓潛艦國造的重大計畫淪為無條件的埋單。

林憶君重申，未來審查國防部預算時，會依據11月是否能如期交艦的進度與成果，來評估是否有必要對該預算進行刪減或凍結，並要求相關單位提出明確改善方案，才能確保國防資源有效運用，絕對不會讓國人辛苦繳納的稅金打水漂。

