震懾中國！ 美主動曝光「俄亥俄號」核潛艦停靠菲律賓蘇比克灣

美國海軍公佈「俄亥俄號」潛艦23日停靠菲律賓蘇比克灣前美國海軍基地。（取自美軍國防視覺資訊發布服務網站DVIDS）

〔編譯管淑平／綜合報導〕可攜帶154枚長程「戰斧」巡弋飛彈的美國海軍俄亥俄級核動力潛艦「俄亥俄號」（USS Ohio，SSGN-726），23日停靠菲律賓蘇比克灣前美國海軍基地。在中國「福建號」航空母艦首次成功完成艦載機彈射起飛和攔阻降落測試後，美國海軍刻意公佈這項消息，意在展現美國軍力。

軍事新聞網站《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）9月29日報導，美國海軍第七艦隊公佈的照片證實，「俄亥俄號」潛艦上週巡弋太平洋期間，於23日抵達菲律賓蘇比克灣，並與潛艦支援艦法蘭克凱博號（USS Frank Cable，AS-40）一同停靠位於該處的前美國海軍基地。

請繼續往下閱讀...

俄亥俄號是美國4艘改裝後，可攜帶長程「戰斧」巡弋飛彈的核潛艦之一，最多可搭載154枚戰斧，該艦每次部署可長達2年，由兩組潛艦組員輪替。

USNI的報導指出，這是美國潛艦「罕見現身」菲律賓，海軍刻意宣佈其核潛艦正執行任務的區域，做為美國軍事力量的象徵。俄亥俄號部署南海，時值中國解放軍22日才宣佈，「福建號」航母首次完成「殲-15T」、「殲-35」戰鬥機和「空警-600」空中預警機，三型艦載機彈射起飛和攔阻降落測試。

過去幾個月間，美國已公開加強與菲律賓的合作和軍事基礎設施投資，並且擴大美國海軍在蘇比克灣的軍事存在。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法