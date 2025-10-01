反制中國威脅！美法加強軍事衛星聯合行動 強化情報偵察能力

美國和法國正計畫進行第二次聯合衛星協同機動任務，這是西方盟國在中國持續擴張其太空軍事存在之際，強化情報偵察能力的最新行動之一。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國太空軍（U.S. Space Force）將領告訴路透，美國和法國正計畫進行第二次聯合衛星協同機動任務，這是西方盟國在中國持續擴張其太空軍事存在之際，強化情報偵察能力的最新行動之一。

這將是五角大廈已知的第3次與盟友在太空中共同執行任務。去年底，美國首次與盟國（也是法國）進行2枚軍用衛星的聯合在軌機動；本月稍早，美國太空司令部也與英國完成1次聯合行動。

太空正成為日益激烈競爭的軍事領域。隨著大量對通訊、飛彈預警與戰場情報至關重要的衛星升空，中國、美國和俄羅斯3國已展示反衛星武器，並發射可機動衛星，引發外界憂慮：一旦爆發衝突，這些行動可能破壞全球衛星定位系統（GPS）導航，或切斷地面部隊仰賴的通訊。

美國及其盟國正面臨來自中國和俄羅斯的激烈競爭。能夠更精確地操縱衛星，並鞏固國際同盟，已成為新一輪全球太空競賽的關鍵前線。

美國太空軍負責與太空司令部（U.S. Space Command）協同進行機密太空作戰任務的將領謝斯（Douglas Schiess），在接受路透訪問時表示，美國正在和法國規劃1項聯合行動，未來還可能會與其他國家進行更多合作，但未透露進一步細節。法國是歐洲在太空領域政府支出最高的國家。

歐洲、美國與加拿大的太空官員近來持續警告，衛星所面臨的威脅正不斷增加，涵蓋軍事資產，就連「太空探索科技公司」（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）這類商業衛星也無法倖免。

法國太空司令部對於是否有後續計畫不予置評，僅表示與美國的合作訓練是為了加強協調，學習如何同步行動，並「展現我們的戰略團結」，「我們需要為真實情境下的軍事太空作戰做好準備。」

美國太空司令部司令懷汀（Stephen Whiting）今年4月披露，首次演習屬於「會合與近距離操作」（rendezvous and proximity operation），涉及1枚美國與1枚法國軍用衛星在接近1枚「戰略競爭對手」衛星時進行機動。謝斯上週接受路透訪問時，拒絕透露該第3枚鄰近衛星的身分。

第二次行動則是在9月4日至12日間展開。當時1枚由美國太空司令部操作的衛星，移動至1枚英國軍用通訊衛星「SKYNET 5A」附近，以檢查其在軌運作是否正常。根據英方說法，這2枚衛星都位於距離地球約3萬6000公里的靜止軌道上，以每秒約3公里的速度運行。

儘管英美2國並未公開是哪一枚美國衛星參與，但太空交通監測公司「Comspoc」觀測到，1枚高度機動的美國偵察衛星「USA 271」在9月5日至11日間靠近英國的SKYNET 5A。

英國太空司令部司令特德曼（Paul Tedman）表示，這是英國太空司令部首次參與這類行動，「代表我們作戰能力出現重大提升」，「我們如今與盟友一起，在軌道上進行先進操作，以保護並捍衛我們共同的國家與軍事利益。」

