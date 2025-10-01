烏克蘭分享經驗 助丹麥打造無人機長城

烏克蘭軍方正與歐洲各國分享對抗俄羅斯無人機的經驗，並派遣任務小組前往丹麥進行聯合演習。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月30日表示，烏克蘭軍方正與歐洲各國分享對抗俄羅斯無人機的經驗，並派遣任務小組前往丹麥進行聯合演習。

澤倫斯基表示，「我們的部隊已開始在丹麥部署任務，傳授烏克蘭在無人機防禦上的經驗。」

美聯社報導，歐洲各國國防部長上週達成共識，將在俄羅斯與烏克蘭邊境建立所謂的「無人機長城」（drone wall），藉此更有效偵測、追蹤與攔截入侵歐洲領空的無人機。

然而，歐洲的準備與技術仍大幅落後於烏俄兩國。自莫斯科對烏克蘭展開全面入侵以來，無人機作戰已成為這場戰爭的標誌性特徵。

澤倫斯基在Telegram指出，目前烏克蘭的無人機經驗，在歐洲最具參考價值，「而我們的經驗、專家與技術，將可能成為未來歐洲『無人機長城』的關鍵要素，1個能夠確保天空安全的大型專案。」

丹麥軍事設施與機場上空近日出現不明無人機。丹麥情報官員雖未直接點名，但強調俄國間諜與破壞活動在丹麥的風險極高。波蘭同樣尋求烏克蘭專業協助，此前俄國無人機曾入侵波蘭領空。

澤倫斯基表示，烏克蘭在丹麥的任務成果，將進一步建構與其他歐洲國家的合作架構。

與此同時，北大西洋公約組織（NATO）也因俄羅斯軍機頻繁侵犯歐洲領空而憂心，導致歐洲與莫斯科的關係更為緊張，並引發戰火可能擴大到烏克蘭邊界之外的擔憂。

本週將有2場峰會在丹麥首都哥本哈根舉行。在此之前，北約正加強在波羅的海的空中監視任務，法國、德國與瑞典則積極強化丹麥的防空能力。

對於歐洲計畫建立「無人機長城」，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應說：「歷史顯示，建牆永遠是壞事。」

