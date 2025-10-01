美國同意出售48套HIMARS系統給澳洲 我國擬增購28套強化戰力

「海馬士」多管火箭飛彈系統採用的M142發射車，為全英文操作介面，圖為飛彈連官兵在今年5月於九鵬基地進行實彈射擊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕美製M142「海馬士」高機動多管火箭系統在我國及盟國的演訓中廣受好評，美國國防部國防安全合作局（DSCA）30日宣布，已決定批准向澳洲政府出售至多48套 M142 高機動性火砲火箭系統（HIMARS海馬士系統）及相關設備，估計成本為 7.05 億美元（約220億台幣），但這項軍售案並未提及HIMARS系統使用的火箭及飛彈，有可能會另案購買。

DSCA指出，擬議的軍售將提升澳洲應對當前和未來威脅的能力，並增強與美軍及其他盟軍的互通能力。澳洲將利用這項能力加強其國土防禦，並為其關鍵基礎設施提供更強大的安全保障。澳洲將毫不費力地將這些裝備納入其武裝部隊。此次擬議的裝備和支援銷售不會改變該地區的基本軍事平衡。

請繼續往下閱讀...

在我國部分，陸軍58砲指部「海馬士」多管火箭飛彈連今年7月舉行成軍典禮，也是國軍第一個成軍「海馬士」系統的單位，軍方人士指出，「海馬士」多管火箭飛彈系統採用的M142發射車，採用的是全英文操作介面，飛彈連在今年5月於九鵬基地進行實彈射擊，6月通過陸軍司令部戰力鑑測，全連官兵表現優異，實屬不易。

為因應強化防衛戰力丶擴大打擊力及彈藥庫儲，軍方已規劃在本月底提具新一波軍事特別預算方案，軍方人士今天指出，在已採購的29套海馬士系統之外，陸軍已規劃增購28套的需求，經費需求約達400億左右，相關彈藥採購的重點在射程可達300公里的戰術飛彈系統（ATACMS）上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法