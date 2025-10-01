限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中國十一國慶 解放軍20機艦擾台
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（1日）表示，自昨（9月30日）清晨6時至今清晨6時止，共偵獲中共軍機12架次、軍艦8艘及公務船3艘持續在台灣周邊活動，其中7架次軍機逾越台海中線，進入北部、西南及東南空域。
據國防部圖資，昨天上午7時45分至下5時30分，中共出動主戰機與無人機共9架次，其中4架次越過台海中線，進入台灣北部及西南空域；上午8時55分至9時25分，再有1架次無人機出現在東沙島西南方空域；另於上午8時15分至晚間6時20分，中共派出2架次輔戰機及無人機活動於台灣東南空域。
請繼續往下閱讀...
海上動態方面，國軍監控到中共海軍艦艇8艘及公務船3艘，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密與應處。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接