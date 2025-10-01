中國十一國慶 解放軍20機艦擾台

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（1日）表示，自昨（9月30日）清晨6時至今清晨6時止，共偵獲中共軍機12架次、軍艦8艘及公務船3艘持續在台灣周邊活動，其中7架次軍機逾越台海中線，進入北部、西南及東南空域。

據國防部圖資，昨天上午7時45分至下5時30分，中共出動主戰機與無人機共9架次，其中4架次越過台海中線，進入台灣北部及西南空域；上午8時55分至9時25分，再有1架次無人機出現在東沙島西南方空域；另於上午8時15分至晚間6時20分，中共派出2架次輔戰機及無人機活動於台灣東南空域。

海上動態方面，國軍監控到中共海軍艦艇8艘及公務船3艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密與應處。

