台、日、韓同型機連線 美軍首支駐韓MQ-9無人機中隊緊盯朝、中

美國空軍第7軍宣布，駐韓美軍現已在第8聯隊第8作戰大隊轄下，編成第431遠征偵察中隊，這也是美軍首度在韓半島常駐MQ-9無人機，肆應北韓及中國軍事威脅。（擷自美軍廣播新聞AFN影片；美軍DVIDS官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕駐韓美軍9月29日宣布，位於南韓的群山空軍基地（Kunsan AFB）現已成立一支新偵察中隊，並配賦MQ-9「死神」無人機，加強應對北韓及中共威脅，這項公告不只證實月前流傳的消息，更是美軍首度將該機常駐朝鮮半島，提升美、韓同盟情監偵能量。

美國第7航空軍（7th Air Force）指出，上月底於南韓群山基地新成立的無人機中隊，為「第431遠征偵察中隊」（431st Expeditionary Reconnaissance Squadron, 431 ERS）、隸屬第8戰鬥機聯隊第8作戰大隊。該中隊配賦MQ-9無人機，首任中隊長由史雷特中校（Lt. Col. Douglas J. Slater）擔綱，為美軍首度以「常駐」方式將MQ-9部署至南韓。

美國空軍史雷特中校（右）擔綱駐韓美軍「第431遠征偵察中隊」首任中隊長，專司操作MQ-9偵察無人機。（美國空軍官網）

官方新聞稿寫道，上一次啟用該中隊番號的紀錄，要回溯到1943年的第431戰鬥機中隊，該番號同時也承繼431測評中隊（431st TES）歷史；未來，這支無人機中隊將提供長時間、中高空的情監偵能力、應對北韓、中國威脅，並提升韓、美同盟在朝鮮半島及印太地區的聯合作戰、態勢感知能力和作業互通性。

由通用原子研製的MQ-9系列無人機具備多元任務能力，可外掛偵搜莢艙遂行情監偵，也可攜帶地獄火飛彈、響尾蛇飛彈等武器，遂行空對空、空對地火力支援；針對反潛作戰、目標轟炸，也可掛上聲納浮標吊艙或「小直徑炸彈」（SDB）執行任務，戰術運用範圍相當廣泛。

日本海上保安廳2026財年預算書揭示，為應對非法捕撈及中國、北韓威脅，該廳將增購大型巡邏船和4架MQ-9B無人機，提升海域監視能量。（擷自日本海上保安廳令和8年預算概要書）

另一方面，日本海上保安廳明（2026）年也規劃增購4架同型機，目標在2028年達9架規模；我國向美採購的4架同型機則預計明、後年分批接收，並同步派遣36員赴美進行換裝，建構國內操作、訓練及後勤能量。

