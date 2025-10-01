美國防戰略重大轉向！聚焦本土防衛 反制中國在「美國後院」滲透

美國國防部長赫格塞斯9月30日在維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地，向數百名美軍高階將領發表演說。 （法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國的國防戰略重心，正出現一場翻天覆地的「地理大挪移」。根據軍事新聞網站《Defense News》引述多名美國官員的說法，五角大廈即將公布的新版《國防戰略》（NDS），將徹底呼應川普總統「美國優先」的議程，首度將「保衛本土與西半球」，列為最高國家安全優先。

此一轉向，是對過去數十年、橫跨兩黨政府的美國國防傳統的重大顛覆。過去，美軍的戰略核心，是將軍力「前進部署」，在海外嚇阻並迎擊威脅。然而，新戰略將更聚焦於美國的家門口。一位官員直言，捍衛美國邊境，正是「川普為何當選」的原因，此一轉變，是為了兌現他「封鎖邊境、擊退入侵」的競選承諾。

然而，官員們也強調，這不代表美國將放鬆對中國的警惕，而是「反中」的戰場，將從遙遠的印太地區，部分轉移至「美國後院」。官員指出，五角大廈將利用對西半球的高度關注，來更有效地反制中國在拉丁美洲日益猖獗的惡意活動，特別是在巴拿馬運河等關鍵貿易路線周邊。

民主防衛基金會的專家鮑曼（Bradley Bowman）便表示：「長期以來，中、俄、伊一直在拉美活動，而華府的回應，往往介於『不存在』與『無效』之間。」

對於此一戰略轉向，專家們則憂喜參半。喜的是，華府終於正視了自家後院的滲透危機；憂的是，此舉可能帶來的全球性後果。鮑曼警告，若美國在沒有增加相應國防資源的情況下，又要在印太、歐洲、中東之外，額外增加在拉丁美洲的軍事部署，將很快地加劇美軍現有的戰力短缺，「我們看過這部電影，結局並不好」。

報導指出，此一戰略重心的轉移，是否會在鞏固美洲大陸的同時，變相削弱了美國在印太等地區，嚇阻中國擴張的能力，勢將成為未來全球安全格局的最大變數。

