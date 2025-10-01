自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

烏警告札波羅熱核電廠已斷電7天 可能引發嚴重危機

2025/10/01 13:13

烏克蘭總統澤倫斯基9月30日表示，被俄羅斯佔領的札波羅熱核電廠已連續7天斷電。（路透）烏克蘭總統澤倫斯基9月30日表示，被俄羅斯佔領的札波羅熱核電廠已連續7天斷電。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基9月30日表示，被俄羅斯佔領的札波羅熱核電廠已連續7天斷電，並警告稱目前局勢可能引發「嚴重危機」。

根據衛報（The Guardian）報導，澤倫斯基指出，該核電廠的外部供電線路已中斷7天，其中1台提供應急電力的柴油發電機已停止運作。

澤倫斯基聲稱，俄軍砲擊阻礙恢復供電線路的工作，而供電線路對於冷卻反應爐、防止核子洩漏至關重要。

澤倫斯基強調，札波羅熱核電廠的緊急情況，是對所有人的威脅。他批評世上沒有任何恐怖分子敢對該電廠做出俄羅斯正在做的事，並呼籲世界不應該對此保持沉默。

聯合國原子能總署（IAEA）署長格羅西（Rafael Grossi）說，該機構正與烏俄雙方協調，以盡快恢復札波羅熱核電廠的外部供電。

格羅西強調，只要柴油發電機繼續運轉，為核電廠提供緊急電力，就無立即性危險。

札波羅熱核電廠擁有6個反應爐，是歐洲最大核電廠。目前該核電廠沒有發電，但它需要電力來確保反應爐中的燃料保持冷卻狀態，以防止核子洩漏。

自俄烏衝突開始後，該核電廠已第十次斷電。

