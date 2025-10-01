不明無人機鬧場！法德瑞典派兵進駐丹麥 協防歐盟峰會

在不明無人機持續侵擾的陰影下，丹麥警察在首都哥本哈根加強巡邏，以確保即將到來的歐盟峰會安全。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近期在丹麥上空頻繁出現的不明無人機入侵事件，正促使歐洲各國採取前所未見的聯合防禦行動。根據軍事新聞網站《Defense News》報導，為確保本週即將在哥本哈根（Copenhagen）舉行的歐盟峰會安全無虞，法國、瑞典與德國等國，已罕見地派遣軍事單位與反無人機裝備，進駐丹麥協防。

這場將有44位歐洲國家總理出席的峰會，因丹麥近日屢次發生不明無人機飛越機場與軍事基地的事件，而蒙上了一層國安陰影。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）坦言，丹麥「非常嚴肅地」看待峰會可能因此受影響或取消的風險。

為此，法國總統馬克宏已下令，派遣一支包含35名人員與一架「小狐」式（Fennec）輕型直升機的軍方反無人機小組前往丹麥。瑞典也同樣派出軍事單位與雷達系統。德國除了提供反無人機設備，更派遣一艘「漢堡號」防空巡防艦，進駐哥本哈根港。

此次多國聯合部署，被視為歐盟「反無人機牆」構想的首次具體實踐。歐盟防務委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）9月26日才表示，建立這道保護歐盟東翼邊界的防線，已從討論進入「具體行動」階段。法國武裝部隊部便在聲明中指出，此次部署「體現了歐洲在防禦此一嚴重威脅上的團結」。

劍指俄羅斯 瑞典總理：不能天真

儘管尚無證據指明誰是幕後黑手，但瑞典總理克里斯特森意有所指地表示，雖然沒有情報直接將無人機與俄羅斯連結，「但我們不能天真」。丹麥本身在20年前，便已將其「鷹式」（Hawk）飛彈部隊除役，目前幾乎沒有陸基飛彈防禦能力，此次盟邦的緊急馳援，無疑是及時雨。

