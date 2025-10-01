我陸航空支火力的核心 最強攻擊直升機「阿帕契」首飛50年！

美國波音公司當地時間30日集結廠區員工，一同擺出「50」的字樣，慶賀旗下「阿帕契」攻擊直升機首飛的50周年紀念。（波音公司官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太巨頭波音公司當地時間昨（30）日宣布，旗下的主力攻擊直升機「阿帕契」（Apache）迎來首飛50周年紀念，為這款已飛遍全球的先進儎台慶賀。作為地面部隊不可或缺的關鍵裝備，也是我國陸航空中火力支援的核心，波音計畫在最新型「阿帕契」直升機訂單消化完畢的2028年後繼續提供後勤維保，使其能繼續馳騁到2060年代。

波音公司表示，「阿帕契」攻擊直升機問世50年來，已然從初始構型發展為當今最先進、空中戰場上相當密不可分的關鍵儎台（an indispensable asset），未來也將持續進化，做美軍、使用國盟邦的後盾。

請繼續往下閱讀...

阿帕契直升機的前身，事實上來自1975年9月30日升空的YAH-64原型機，由當時尚未被麥道公司（後由波音併購）收購的休斯直升機（Hughes Helicopters）研發，以競逐美國陸軍當時推動的「先進攻擊直升機」專案（AAH），最終該公司的原型機在隔（1976）年雀屏中選、1981年獲「阿帕契」名號，並於1984年正式投入美軍服役。

圖為美國陸軍的YAH-64「阿帕契」攻擊直升機原型機，由當時尚未被併購的休斯直升機公司研發。圖中該機正在測試飛彈掛架。（美軍DVIDS網站）

綜合美軍及公開資料，「阿帕契」攻擊直升機縱橫沙場41年來，其構型已從最初的AH-64A，一路進化為今日的AH-64E，而在最新構型中，其最為大眾所辨認的機頂「大圓盤」，正是先進的AN/APG-78長弓搜索雷達（Longbow radar），在搜索到目標後，便能搭配掛載的地獄火、海神2.75吋火箭彈、響尾蛇飛彈，甚至是刺針飛彈等對空、對地武器，快速打擊敵軍，有效掩護地面部隊。

圖為陸航部隊的AH-64E長弓阿帕契攻擊直升機，我國是該機在美國外的首個國際用戶。根據波音規畫，該公司未來將繼續提供後勤支援，使其能續飛到2060年代。（本報資料照）

波音官方統計，全球目前共有超過1280架各型現役的阿帕契直升機、累積飛行時數超過5百萬小時，其中130萬小時更是實戰累積，是美軍、國際盟邦的空中支援主力儎台。我國也在2008年採購30架，作為國軍陸航部隊的空中支援火力。波音指出，儘管AH-64E型機的訂單將持續至2028年後，但原廠會繼續提供後勤支援，讓這款空中鐵騎能續戰到2060年代。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法