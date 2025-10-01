外媒揭中火箭軍飛彈破3千枚 林超倫：台海有核風險、貪腐左右戰力

圖為中國火箭軍去（2024）年九月朝太平洋海域試射洲際彈道飛彈訓練彈的瞬間。（法新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國火箭軍近年持續擴張，不只對我威脅不斷升高，也正影響西太平洋、印太地區安全。有學者指出，火箭軍配有近千枚短程彈道飛彈能打台灣、10分鐘左右即可大舉攻擊關鍵設施；無獨有偶，外媒日前也以專題報導揭露中共火箭軍軍事擴張，逾3千枚彈藥正衝擊區域安全。國防院學者林超倫說，

（原文「解構《紐約時報》中國對臺飛彈威脅的報導」為國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰述，本報獲國防院授權全文刊載）

2025年9月29日《紐約時報》（The New York Times）報導中國飛彈威脅臺灣之情況。該報導指出，中國正積極地將其東部沿海地區轉變為一個針對臺灣及周邊海域的潛在飛彈打擊平臺。此舉是中國領導人習近平實現其控制臺灣、削弱外國勢力干預之關鍵。根據五角大廈的估計，中國火箭軍在短短四年內，其飛彈庫存增加了近50%，總數達到約3,500枚 。儘管針對臺灣部署的確切數量不明，但衛星影像明確顯示，近年來中國的飛彈旅不僅擴建了基地、增加了發射臺，還部署了更先進的武器系統。其中包括東風-17（DF-17） 高超音速飛彈，因其高機動性而難以攔截；以及東風-26（DF-26）中程彈道飛彈，綽號「關島快遞」，能威脅到包括關島在內的美軍基地。本文評析的目的，即為揭露中國處心積慮的擴大飛彈部署，已成為威脅區域和平與穩定的重大隱憂，需要民主世界友盟國家一致關注與應對。

《紐約時報》作者之分析論證

《紐約時報》的作者採用了多元證據交叉驗證的分析方法，這種方法主要包含以下幾個面向：

一、衛星影像的時序分析長期追蹤與對比：利用2020年到2025年間的多張衛星圖片，展示如611旅和616旅等飛彈基地的急劇擴建過程。例如，影像顯示611旅的基地面積在近年內增加了一倍，而616旅的基地在18個月內就從農田變為接近完工的軍事設施。

二、專家細節判讀：邀請專家對影像中的細節進行解讀，識別出「飛彈儲存與維護設施」、「發射車車庫」、「新的發射臺」以及「可能的假隧道」等具體功能區域。專家更根據儲存庫的高度等細節，推斷出616旅準備部署的可能是東風-17高超音速飛彈。

三、引用官方與權威數據：引用美國國防部（五角大廈）的報告來量化威脅。報告指出，中國火箭軍飛彈庫存已接近3500枚，四年內增長近50%，其中東風-26飛彈約有500枚。這些官方數據為衛星影像發現的基礎設施擴建，提供相互的佐證。

四、 整合專家訪談與學術研究：採訪了多位國防專家，從戰略層面進行解讀。例如，「國防重點」的（Jennifer Kavanagh）卡瓦納分析了中國利用龐大飛彈數量進行政治威懾的意圖；前美國海軍軍官（Thomas Shugart）舒加特則稱火箭軍為「中國軍隊的皇冠上的寶石」。

五、利用中國官方資訊佐證：引用了中國中央電視臺的畫面，顯示習近平親自視察611旅，觀看部隊模擬發射移動式飛彈的狀況。同時，透過分析中國官媒對2022年圍臺軍演的報導，以確定解放軍試射火箭的沿海發射地點。

習近平2024年視導火箭軍611旅之情形。（取自X帳號 @LyleJMorris）

戰備與訓練

據《紐約時報》報導可知，解放軍火箭軍的戰備與訓練，在確保其龐大的飛彈部隊能夠在衝突中實現快速、隱蔽且致命的打擊能力。

一、建立大型綜合訓練基地：以611旅為例，其基地擴建後成為一個大型綜合訓練設施，用於演練「全方位的作戰行動」。基地內建有異常密集的發射臺和可能的假隧道，用以模擬從飛彈提升戰備、轉移、隱蔽到發射的完整作戰流程，提升部隊在複雜環境下的生存與作戰能力。

二、強調機動性與隱蔽性：火箭軍的訓練極度重視機動性。部隊不僅在固定基地訓練，更在農田、偏遠山谷、高速公路旁及沿海地帶練習發射飛彈。這種分散式的野外訓練模式，可使部隊擺脫對固定陣地的依賴，使其動向難以預測。同時，部分沿海高速公路刻意不設置障礙物，也是為了方便飛彈發射車的快速轉移。

三、高度仿真的實戰訓練：解放軍在中國西部的沙漠地區，建造美國軍艦形狀的靶標，有些甚至安裝在軌道上以模擬移動的艦船。這也顯示其訓練係針對打擊美國海軍等高價值目標。

四、最高領導層的督導：中國領導人習近平親自訪問611旅，觀看部隊模擬發射，並要求部隊「深化危機感和戰鬥心態」。顯示出最高層對火箭軍戰備狀態的直接關切，並從精神層面強化部隊的臨戰意志。

習近平2024年視導火箭軍611旅之情形。（取自X帳號 @LyleJMorris）

後勤與維保

解放軍火箭軍的後勤與維護保養，乃透過「基地集中保障」與「野外機動支持」相結合的雙軌模式來執行，以確保其數量龐大且日益先進的飛彈部隊隨時發揮效能。

一、集中化的基地設施：衛星影像顯示，在611旅等基地內，建有功能明確的後勤設施。

二、飛彈儲存與維護設施：這是進行飛彈日常儲存、檢測和維修的主要場所。

三、發射車專用車庫：為可公路機動的東風-26等飛彈發射車提供停放、保護與維護。

四、飛彈再裝填區：這類區域的存在，意味著部隊演練了在第一波打擊後，迅速進行再裝填以維持持續火力的能力。

五、融入實戰的後勤演練：後勤維保並非靜態工作，而是被整合進實戰化訓練中。611旅的綜合訓練設施，讓部隊能在模擬環境中反覆演練從提取、裝填到故障排除等全套後勤流程。基地內的「假隧道」，則可能用於訓練部隊如何在地下或掩蔽設施中進行隱蔽的維護與轉移，這也符合其戰時將飛彈分散至「洞穴和受保護的地點」的作戰原則。

六、機動化的野外保障：為支持分散部署的作戰模式，後勤體系必須具備高度機動性。部隊利用不設障礙的高速公路進行快速轉移，顯示後勤補給車隊也能快速前進至不同各發射點。顯示後勤單位具備野戰維修與快速補給能力，可以小規模支援分隊的形式伴隨作戰部隊行動。

林超倫認為，中國持續將軍事資源投注在火箭軍上，其打擊範圍的擴張確實形成威脅；但也點出軍隊內部的貪腐文化，會是左右戰力的關鍵因素。圖為參與今（2025）年解放軍93大閱兵的火箭軍官兵。（路透資料照）

未來觀察

東風-26飛彈具備核子與常規彈頭兼備的能力，使得臺海衝突可能帶有核層面的風險。戰爭中，由於無法百分之百確定哪一枚東風-26搭載了核彈頭，任何針對該型號飛彈的攻擊都可能引發誤判與毀滅性的升級。 另外根據多項研究指出，美國在亞洲的空軍基地（如關島和日本的基地）因缺乏足夠的機堡等強化防護設施，在面對中國大規模、高精度的飛彈攻擊時高度脆弱。中國似乎期盼以其飛彈的數量和機動性，足以在「戰爭之霧」的攻擊與反制中，壓倒並耗盡美軍的攻擊與防衛能力。

儘管中國的飛彈力量看似強大，但其內部並非沒有隱憂。五角大廈的評估暗示，火箭軍內部的貪腐問題可能已經影響到其新型核飛彈發射井之戰備水準。此外，雖然中國的雷達和衛星技術提升了飛彈的精準度，但在真實戰爭的複雜環境下，特別是打擊海上移動目標時的實際表現，當有質疑的空間。這些內部弱點，也可能會成為影響其最終作戰效能的關鍵變數。

