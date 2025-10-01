美軍備戰令曝光！印太衝突一旦爆發 30天內動員5萬後備海軍

美國海軍後備副司令史密斯少將（右）視察「大規模演習2025」。美軍已具備在44小時內動員超過1.3萬名後備水兵的能力，為印太可能衝突做好準備。（圖取自美軍DVIDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍後備部隊日前召開緊急會議，高層簡報曝光：隨著中國對台野心日益明顯，一旦印太爆發衝突，必須在30天內火速動員5萬名後備海軍！美方已將台海危機視為迫在眉睫的真實威脅。

根據五角大廈「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）網站報導，中西部14個海軍後備中心指揮官與高階士官，9月25日齊聚伊利諾州大湖海軍基地召開戰備會議。海軍中校羅斯洛克（Lt. Cmdr. Elliot Rothrock）在簡報中警告，美軍國防規劃已從「假設情境」進入「實戰時間表」，具體規劃30天內動員5萬名後備官兵。目前美海軍現役兵力約33萬人，後備部隊5.8萬人，一旦全面動員，後備兵力將近全數投入。

請繼續往下閱讀...

羅斯洛克指出，印太區域集中全球60%人口、5個核武國家，掌握全球貿易航運命脈。然而中國加速軍事擴張，對台侵略企圖愈發明顯，印太和平穩定面臨嚴峻挑戰。簡報顯示，美國對日本、南韓與關島負有安全承諾，一旦北京對台動武，這些地點都可能成為衝突爆發點。

「戴維森窗口」快速關閉

會議多次提及「戴維森窗口」（Davidson Window），是指美軍前印太司令戴維森（Adm. Philip Davidson）2021年在國會警告，中國可能在2027年前對台灣發動攻擊。

海軍後備司令部總士官長萊恩斯（ Robert W. Lyons）表示，「戴維森窗口」正快速關閉，留給美國的時間與容錯空間越來越小。

珍珠港殷鑑 44小時動員演練

萊恩斯拿出一張泛黃的1941年陸海軍美式足球賽門票，提醒在場指揮官：「當年美國人還在看球賽，日本航母艦隊已駛向珍珠港。幾天後，2403人喪生，三艘戰艦沉沒。」他強調：「珍珠港、911，我們都沒能預見。如今敵人再次蓄勢待發，問題是我們準備好了嗎？」

近期「大規模演習2025」（Large-Scale Exercise 2025）證實，美軍後備部隊能在44小時內完成超過1.3萬名水兵動員。萊恩斯強調：「動員不是文書作業，而是生存之戰。」

會議指揮官蔡斯准將（Cmdre. Kerri Chase）總結：「總有一天國家會召喚，我們培訓的水兵將成為決定性關鍵。」海軍後備部隊作為國家戰略縱深，已不再是選項而是必要。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法