中國2海警船侵擾東沙 海巡台南艦、旗津艦聯手驅離

2025/10/01 15:30

海巡台南艦監控驅離中國海警船。（海巡署提供）海巡台南艦監控驅離中國海警船。（海巡署提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天10月1日是中華人民共和國國慶，連同中秋節，中國連續放假8天，但中國海警船仍在「十一長假」前夕，繼續侵擾東沙島，海巡署調派台南艦、旗津艦聯手驅離。

東南沙分署東沙指揮部表示，於9月30日6點53分，在東沙島南方54.2浬處，偵獲中國海警船「3103」及「3105」依其航向研判將航入台灣管轄水域，海巡署立即指揮「台南艦」及「旗津艦」監控、驅離，2艘中國海警船於當天下午6點15分於東沙西南方向往西航離。

東南沙分署強調，中國於9月9日公告設立「黃岩島國家級自然保護區」，藉強化監管執法片面劃設民主礁（中方稱「黃岩島」）為保護區，但中國海警船卻持續侵擾台灣劃為最高規格海洋保育區的東沙國家公園，並放任中國漁船侵內採捕，海巡署今年1月至今，已驅離中國越界漁船159艘次、扣留小舟12艘。

東南沙分署指出，時值中國10月1日實施長假之際，中國仍派海警船挑釁、侵權行動，影響區域的安全穩定，又持續透過「灰色地帶策略」侵擾台灣東沙海域，海巡署持續派遣艦船戍守東沙海域，堅定捍衛國家主權。

中國海警船持續侵擾東沙島海域。（海巡署提供）中國海警船持續侵擾東沙島海域。（海巡署提供）

