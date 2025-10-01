一發只要300元！美軍「見證者剋星」擊殺畫面曝光 擬送烏克蘭實戰

圖為美國新創公司「艾倫控制系統」開發的「牛蛙」（Bullfrog）AI反無人機砲塔。此系統能將傳統機槍「魔改」成專門獵殺無人機的自動化武器。（圖：艾倫控制系統）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制在俄烏戰爭中，由伊朗製「見證者」（Shahed）等自殺式無人機所帶來的廉價卻致命的威脅，美國軍方正積極尋找更具成本效益的武器。根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，美國特戰司令部（SOCOM）已與新創公司「艾倫控制系統」（Allen Control Systems）簽約，將為陸戰隊採購一款名為「牛蛙」（Bullfrog）的AI反無人機砲塔，其宣傳影片更曝光了它輕鬆擊落敵軍無人機的畫面。

這款「牛蛙」砲塔的核心概念，並非發射昂貴的飛彈，而是將美軍現役的M240、M2重機槍等傳統武器，透過先進軟體與AI賦能，「魔改」成一套能自主偵測、追蹤並攻擊無人機的自動化神盾。

根據官方資料，「牛蛙」砲塔能有效打擊從微型無人機到重量超過600公斤的大型無人機。其整合了AI的軟體，能達到高度自動化，操作員的角色，被簡化到僅需下達開火指令。而其最驚人的亮點，是官方宣稱的單次攔截成本（cost per kill），竟僅僅需要10美元（約新台幣306元）。

「牛蛙」砲塔的針對性極強。在其官方的宣傳影片中，出現的靶機，在外型上與伊朗製的「見證者」或俄羅斯自產的「天竺葵」（Geran）自殺式無人機，幾乎一模一樣，影片更展示了砲塔輕鬆將其擊落的畫面。

這強烈暗示，美軍採購此武器的目標，就是為了反制這款已在烏克蘭戰場上造成巨大破壞的「空中摩托車」。

報導更指出，這款武器未來有可能被送往烏克蘭，進行實戰測試。此舉也呼應了美國空軍近期的戰略轉向，即尋求比昂貴空對空飛彈，更具效益的反無人機手段。這款可被快速安裝在悍馬車、突擊艇等各式載具上的新武器，無疑將為第一線部隊，提供一個急需的、可負擔的防空選項。

