「海鯤」潛艦系統整合真的很難 戰系丶儎台管理外還得防老共惡搞

熟悉潛艦國造政策的資深官員今天說，在中國強力干預阻擋之下，我國潛艦國造是要在國際險阻環境中，「殺出一條血路」來，面對的困難絕對比其他國家來的更高。圖為海鯤號海測浮航畫面。（台船提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤」號海測期程不斷調整，連國防部長顧立雄今都說潛航測試前置整備進度確實有落後，要在11月前完成交艦頗具挑戰性。熟悉潛艦國造政策的資深官員今天說，在中國強力干預阻擋之下，我國潛艦國造是要在國際險阻環境中，「殺出一條血路」來，面對的困難絕對比其他國家來的更高。

他表示，在國造潛艦選定各式系統丶裝備時，幾乎每到一家廠商丶任何一個國家接洽時，都會遭到中國人員的監控及施壓廠商，這導致「海鯤」號潛艦所使用的裝備及系統，呈現的是「聯合國」的狀態，導致在系統整合上出現大問題，困難度極高。

請繼續往下閱讀...

這位資深官員說，潛艦的兩大系統包括戰鬥管理系統（聲納丶魚雷丶光電桅杆）丶IPMS儎台管理系統（整合推進模組、電力模組、艙面系統模組、油水系統與輔機模組、壓載模組、損害管制模組、安全監視模組），兩大系統之下還有次系統，各系統之間的次系統必須先整合好，兩大系統之間更要能順暢整合，否則非但作戰命令下達時無法正常應戰，連潛艦自身的正常運行都會出現問題。

前參謀總長李喜明曾表示，國造潛艦面臨的風險，已經不是能否防衛台灣的問題，而是能不能達到預期操作或作戰的目標，以及系統整合也有高風險。圖為國造潛艦「海鯤號」。（資料照）

在潛艦國造案中一度擔任海軍顧問的郭璽曾以「中樞神經與四肢語言不通」比喻系統整合困境，稱「指揮系統講的是印度話，裝備聽的是美國英文，永遠對不起來」，導致「戰鬥系統說發射，魚雷管沒有動作」。他並爆料船上測試時「全靠無線對講機口令」，而非由系統下達指令；在未解決 IPMS 前，「今年不可能交船，明年能不能完成都遲疑」。

資深官員說，潛艦的戰鬥系統是由美商洛克希德馬丁公司擔任整合角色，這部分就至少要解決數位化聲納（雷神公司）丶光電桅杆（L3公司）丶魚雷發射管（南韓廠商）的整合問題，像是郭璽所稱「戰鬥系統說發射，魚雷管沒有動作」的問題，就是不同國家廠商系統及裝備，尚未完全整合達到同步的問題。

此外，「海鯤」號潛艦若想要完成海測所有測試，最重要的關卡是在潛航測試時，要發射一枚操雷，驗證戰鬥系統的可靠度。不過，資深官員說，這套操雷與測試系統是跟美方商借來的，而且有期限，如果海測期程延後，導致無法在原先設定的期程完成操雷發射測試時，商借的行政程序就有可能再跑一趟，一關卡一關，也可能會一個延後一個。

顧立雄先前說的很坦白，就潛航所需要的前置整備與測試，進度確實有些落後，所以要在11月前完成交艦，「確實蠻有挑戰性的」。

資深官員說，承建潛艦的台船公司若未能按合約期程交艦，當然可能面臨罰款的問題，但罰款事小，潛艦能不能達到作戰要求及安全無虞，才是最為優先丶最為重要的事。

國防部長顧立雄坦言，國造潛艦原型艦潛航測試前置整備進度落後，要在十一月前完成交艦確實蠻有挑戰性的。（資料照，記者方瑋立攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法