軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

攜手烏克蘭 羅馬尼亞致力打造無人機產線捍衛北約東翼

2025/10/01 16:42

羅馬尼亞外交部長托尤表示，該國計畫與烏克蘭合作打造無人機產線。（路透）羅馬尼亞外交部長托尤表示，該國計畫與烏克蘭合作打造無人機產線。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯上月接連侵犯波蘭、羅馬尼亞、丹麥和愛沙尼亞等國領空，引發北大西洋公約組織（NATO）與歐盟戒備。羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）表示，盼望能與烏克蘭合作，迅速在本土建構防禦無人機產線以捍衛北約東翼防線。

托尤表示，與烏克蘭的無人機合作協商在莫斯科近期的侵犯行徑前便已展開，「我們認為強化東翼防禦，尤其是空中的防衛能力具有戰略重要性。因此，我們朝著這個方向建立所需的夥伴關係，例如與烏克蘭共同打造用於未來的防衛無人機。

托尤還提到，羅馬尼亞核准增加駐地美軍人數以支持中東的加油任務，但沒有透露確切數字。

自美國總統川普上任後，歐洲盟友擔憂在與俄羅斯關係緊張之際，現有約8萬名駐歐美軍人數可能削減。與烏克蘭接壤的羅馬尼亞預計投入25億歐元（約910億台幣）擴建米哈伊．康斯坦蒂內斯庫空軍基地，使其可容納1萬名羅馬尼亞與盟軍部隊。

