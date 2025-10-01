自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

就算是鏟子超人也會生病 國軍開設光復醫療救護站保障災區公衛

2025/10/01 17:10

國軍花蓮總醫院今（1）日偕同三軍總醫院與第二作戰區衛勤部隊，於光復車站開設醫療站。（取自軍聞社）國軍花蓮總醫院今（1）日偕同三軍總醫院與第二作戰區衛勤部隊，於光復車站開設醫療站。（取自軍聞社）

〔記者陳治程／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪水災第七天，隨著連假結束、「鏟子超人」紛紛返家，國軍增援部隊適時增援接手，一周前還被厚重淤泥掩蓋的道路與家戶，現已逐漸重返正常生活，但災區衛生條件嚴峻，碎玻璃與鐵釘散布對國軍、志工們形成危險，光是災後頭五天就破5百例診治。為此，國軍今日正式開設醫療站，有效保障當地醫療量能，為志工、災民衛生把關。

因應花蓮光復鄉災情，為維護當地居民、救災官兵和熱心志工在支援過程中衍生的醫療需求，國軍花蓮總醫院今日偕同三軍總醫院、國軍高雄總醫院、國軍左營總醫院、三軍總醫院松山分院醫護團隊、第二、三、四作戰區衛勤部隊，深入花蓮光復、鳳林及瑞穗地區開設醫療救護站，強化災區醫療量能，加速協助地區重建。

第二作戰區衛生連副連長李上尉表示，此次開設醫療站任務，可驗證單位平時訓練成效，並能與軍醫院醫療整合。（取自軍聞社）第二作戰區衛生連副連長李上尉表示，此次開設醫療站任務，可驗證單位平時訓練成效，並能與軍醫院醫療整合。（取自軍聞社）

國軍官媒《軍聞社》報導指出，第二作戰區衛生連副連長李上尉表示，此次依令執行開設醫療站任務，除可驗證單位平時訓練成效，並能夠與軍醫院實施醫療整合，以強化單位同仁本職學能，堅實醫療後勤戰力。

根據花蓮慈濟醫院28日統計，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流重創光復鄉後，就有來自各地支援的「鏟子超人」們湧入災區協助清淤；不過，湧入的河水、淤泥也挾帶著釘子、鐵片等危險物品，一不小心就造成割、刺等傷勢，嚴重者還會造成細菌感染。光前五日統計，災區傷患診治就已突破500名，不可不慎。

第二作戰區衛勤人員實施簡易消毒。（取自軍聞社）第二作戰區衛勤人員實施簡易消毒。（取自軍聞社）

