南韓建軍77週年宣示國防自主 李在明：2026國防預算大增8.2％

南韓總統李在明1日在建軍紀念日升旗敬禮。（美聯社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統李在明1日出席紀念建軍77週年，表示將打造捍衛憲法的軍隊，並宣布明年國防預算將大幅提高8.2%，致力達成國防自主。

《韓聯社》報導，李在明在1日建軍紀念日談話中指出，實現自主國防是必要選項，應激發國民對國防力量的自豪和信心，在建設自主國防的道路上穩步前行。他說，以南韓的國防預算為北韓國內生產總值（GDP）1.4倍來看，南韓是軍事強國，同時南韓基於牢固的韓美同盟，具備核嚇阻力，國防力量較以往任何時候都更強大。

根據《彭博》報導，李在明宣布大幅提高明年國防預算，將投入66.3兆韓元（1.4兆台幣），較今年增幅約8.2%。

李在明也表示，政府將基於穩固的韓美同盟關係，收回戰時作戰指揮權，實現南韓掌握韓美聯防的主導權，強大的聯防能力和態勢，定將有助於維護韓半島和平與穩定、乃至區域共同繁榮。

