軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

俄軍9月攻勢放緩 頓內茨克陷膠著

2025/10/01 22:01

烏軍9月18日在頓內茨克前線，開砲攻擊俄軍陣地。（路透檔案照）烏軍9月18日在頓內茨克前線，開砲攻擊俄軍陣地。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭持續至今已邁入第四年，時序轉秋之際，根據美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）數據，俄軍9月攻勢進一步放緩，尤其是在關鍵戰區烏東頓內茨克州，但是烏克蘭坦言，情勢仍「困難」，俄軍仍持續進逼該州一些要地。

《法新社》1日報導分析「戰爭研究所」數據，俄軍9月共奪取約447平方公里，是8月之後再度放緩。俄軍在9月初一度進展迅速，但是攻勢到了月底幾乎停滯，9月20日到30日期間僅拿下約30平方公里。

俄軍今年稍早加速進攻，在7月達到高峰，單月奪取約634平方公里土地，是去年11月以來最多。從2024年10月到今年9月，俄軍奪佔超過6000平方公里，約為前一年度的將近3倍。

過去兩年來兩軍交鋒的主戰場頓內茨克州，戰事自月中以來大致陷入停滯，莫斯科9月在該州新奪取的土地約181平方公里。不過，烏軍坦言當地局勢「艱困」，俄軍持續朝頓內茨克重要區域，如後勤中心波克羅夫斯克（Pokrovsk）、煤礦城多布羅皮利亞（Dobropillia）推進。

在東北部哈爾科夫，俄軍9月推進約100平方公里，在中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）深入約80平方公里，但該州大部分仍在基輔控制之下。ISW數據顯示，俄軍6月8日首度進入第聶伯羅彼得羅夫斯克州，烏國在8月底承認俄軍出現在該州。

