控制烏克蘭超過19％領土 俄國軍事推進7月達頂峰、8月起放緩
烏克蘭第66旅士兵在頓內次克地區從事戰鬥演訓。（美聯社）
首次上稿 10-01 22:37
更新時間 10-02 06:36
〔編譯張沛元／綜合報導〕法新社分析美國研究機構「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的數據後發現，俄羅斯9月在烏克蘭的推進速度再次放緩，特別是在烏東頓內次克（Donetsk）地區。
ISW數據顯示，8月起就放緩軍事推進的俄軍，9月1個月內拿下總計447平方公里的烏國土地，軍事推進更為放緩；俄軍9月攻勢原本快速進展，但到了9月底基本上已停止軍事推進，9月20到30日之間只拿下約30平方公里土地。
俄羅斯目前控制超過19%的烏克蘭領土，包括2014年後親俄勢力佔領的地區。
俄軍今年稍早曾加快在烏國的軍事推進，並在7月達到頂峰、拿下634平方公里的烏國土地，為俄軍自去年11月以來最強進攻。根據ISW的數據，從去年10月到今年9月，俄羅斯佔領超過6000平方公里的烏國土地，幾乎是前12個月的3倍。
但烏俄戰爭主戰場頓內次克，俄軍攻勢大抵上已陷入停滯；今年9月拿下的181平方公里頓內茨克土地，為1年來在該區最小的軍事擴張之一；此外，頓內次克地區各戰線自9月中旬起已處於實際凍結狀態。相較於1年前的64%，俄羅斯目前控制80%的頓內次克。
儘管如此，烏軍坦承情勢「困難」，俄軍仍繼續朝頓內次克的重要區域推進，像是波克羅夫斯克（Pokrovsk）與多布羅皮利亞（Dobropillia）。
熱門賽事、球星動態不漏接