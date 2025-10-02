泰柬邊境衝突造成平民傷亡 紐約時報：中國向柬埔寨運送彈藥

泰國和柬埔寨7月間爆發近10年來最嚴重的邊境衝突，紐約時報披露，中國在衝突爆發前幾週，曾向柬埔寨運送火箭彈與砲彈。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕泰國和柬埔寨7月間爆發近10年來最嚴重的邊境衝突，儘管中國聲稱積極調停，但紐約時報引述泰國情報文件報導，在衝突爆發前幾週的6月下旬，中國軍機曾向柬埔寨運送火箭彈與砲彈，對於造成平民傷亡也有責任。

紐時9月29日以「中國武器如何改變2個鄰國的戰爭」（How Chinese Weapons Transformed a War Between Two Neighbors）為題指出，泰國情資顯示，中國空軍運-20（Y-20）運輸機6月21日至23日曾在柬埔寨停留3天，並曾6度飛往施亞努市（Sihanoukville，又稱西港），運送火箭彈、砲彈及迫擊砲彈藥。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這些中國製軍火被裝入42個貨櫃，先被安置在雲壤海軍基地，數日後才被運往數百英里外的北部邊境地區。

泰國情資指稱，從6月21日至23日，中國向柬埔寨運送近700發蘇聯時代BM-21 多管火箭發射器的火箭彈，以及中國製多管火箭系統90B型與PHL-03型。此外，中國還運送SH-1自走砲的砲彈，以及蘇聯時代防空機砲的彈藥。

分析家指出，如此規模的物資運送，很可能需經中國高層批准。駐曼谷的英國「詹氏防務週刊」分析師戴維斯（Anthony Davis）指出：「如此快速的補給顯然不是日常運作。」

泰國高階軍官證實紐時披露的情報文件，並表示這些資訊是由跨軍種情報網所收集。另外2名軍官則證實，這些文件已在武裝部隊內部分享。

柬埔寨國防部國務秘書（Secretary of State for Defense）達拉羅（Rath Dararoth）則透過聲明表示，對於有關中國向柬埔寨運送武器的細節並無異議，但前述泰國情資「具有誤導性」，強調泰方提到的裝備調動，「正好與」柬埔寨與中國年度聯合軍事演習結束的情況「直接吻合」，但演習於5月底結束，比裝備抵達早了幾週。

中國國防部則未回應紐時的置評請求，但中國官員曾公開否認泰國媒體指控，聲稱自泰柬情勢升級以來，北京未曾向柬埔寨提供任何用於對抗泰國的軍事裝備，但並未提及具體日期。

柬埔寨的戰備與補給或許讓其得以延長戰鬥，但泰國憑藉更為先進的武器，很快便展現優勢。泰國部隊以F-16戰機發動空襲，轟炸柬埔寨境內的目標。在5天後達成停火協議時，至少已有40人喪生，其中包括2國平民，且有數十萬人流離失所。

紐時指出，雖然中國積極促成泰柬停火，但有關運送武器的報導，使北京在東南亞地區扮演中立和平斡旋者的角色，變得更為弔詭。雖然柬埔寨的軍事預算僅為泰國的一小部分，但2國近年來都大幅增加軍費，並轉向中國購買武器。儘管泰國是美國的長期條約盟友，但北京如今已成為曼谷最大的武器供應來源，遠遠超越美國。

東南亞人權組織「鞏固人權」（Fortify Rights）的衝突專家布克爾特（Peter Bouckaert）表示，中國應該審視柬埔寨軍隊在衝突中的作為，並對其武器遭濫用的問題提出關切；當中國供應的武器被用於殺害其他亞洲國家的平民時，對於北京的形象無疑是一大傷害。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法