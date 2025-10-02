海巡蘇澳艦今交船 600噸級巡防艦尚有2艘

海巡蘇澳艦10/2交船。（資料照，記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署委託中信造船集團打造的12艘600噸級巡防艦，今天上午第10艘蘇澳艦交船，這是今年1月10日由行政院長卓榮泰主持命名，剩餘的2艘，預計明年交船完畢。

海巡署表示，蘇澳艦全長約65公尺、寬約14.8公尺，最高航速可達40節，續航力達2000浬，能執行長時間海上任務，配備高壓水砲與警備艇，具消防救援、海上執法及救生救難等多元勤務能力，並採用低阻力船體設計與高適居性艙室，不僅提升航行效能，也改善海巡人員勤務的生活品質。

海巡蘇澳艦10/2交船。（記者李惠洲攝）

600噸級海巡艦從2019年起造，首艘安平艦於2020年12月交船，接續為成功艦、淡水艦、旗津艦、八里艦、吉安艦、萬里艦、永康艦、長濱艦，以及今天交船的蘇澳艦、下水的蘭嶼艦，均配備鎮海火箭彈武器系統、20機砲遙控槍塔，預留平戰轉換管線等裝備，包括雄二、雄三飛彈發射基座。

海巡蘇澳艦10/2交船。（記者李惠洲攝）

