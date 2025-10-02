清晨轟天響！國軍雙十半兵力操演 戰機劃過總統府上空

三架AJT「勇鷹」高教機於7點05分拉煙飛越總統府上空。（記者羅沛德攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕雙十將至，國軍今（2）日清晨依計畫展開半兵力空中操演，總統府上空轟天巨響，拉開國慶大會暖身序幕。從幻象2000-5戰機、黑鷹直升機到的CH-47SD「契努克」（Chinook）運輸直升機，以及壓軸登場的勇鷹高教機編隊，接力掠過總統府，展現國軍訓練成果，也讓通勤民眾大飽眼福，體驗年度「國慶鬧鐘」的實況。

由CH-47SD 「契努克」重型運輸直昇機及UH-60M黑鷹直升機擔任的國旗機隊於7點05分通過總統府上空。（記者羅沛德攝）

首先由空軍新竹基地出動的一架幻象2000-5戰機（Mirage 2000-5），約在清晨6時20分通過總統府上空。據了解，幻象擔綱執行「天觀機」任務的責任，所謂「天觀」，即負責監視典禮空域與周邊狀況，確保空域安全；又以戰機進行「快速機天觀」，進行高速與高空偵巡為主。

國軍2日清晨進行國慶大會半兵力空中操演，由幻象2000-5型擔任的快速機天觀機於6點20分通過總統府，並飛越台北市區上空。（記者羅沛德攝）

接著，陸軍一架自松山基地起飛的UH-60M黑鷹直升機，約在6時40分通過總統府，執行「陸軍天觀機」任務，主要在低空觀測並即時回報狀況。

隨後倍受矚目的國旗機隊也自松山基地升空，由一架UH-60M黑鷹直升機與一架CH-47SD「契努克」（Chinook）運輸直升機編隊約在7時5分通過總統府上空，雙十當天將負責吊掛巨幅國旗，長約18公尺、寬約12公尺的國旗。

壓軸登場的則是空軍雷虎小組，3架自新竹基地起飛的勇鷹高級教練機（AJT），約在7時20分通過總統府，以整齊編隊劃破晨曦，完成彩排。

依據國軍規劃，這只是今年首次「半兵力驗證」，為雙十當天全力展演暖身預演，以期讓全民在國家生日共同見證國軍守護天空的英姿。

值得注意的是，此前陸軍因應花蓮災情，也曾派出CH-47SD直升機，馳援災區救援與物資運送，顯示該型直升機除軍事任務外，亦可在重大天災時發揮其多功能的靈活性能。

