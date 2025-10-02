赫格塞斯才說要整頓軍隊 美空軍全球打擊司令部上將司令請辭

美國空軍全球打擊司令部司令布西爾（見圖）先前曾傳出有機會接任空軍副參謀長，疑似在期待落空後宣布請辭。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上任後，大幅調整戰爭部人事，先前曾傳出有機會接任空軍副參謀長的美國空軍全球打擊司令部司令布西爾（Thomas Bussiere）上將，疑似在期待落空後宣布請辭。由於赫格塞斯近日才稱要整頓軍隊，使得布西爾請辭的時間點格外敏感，在社群也引發一陣議論。

美國空軍全球打擊司令部司令布西爾（Thomas Bussiere）請辭聲明。（圖擷取自網路）

川普、赫格塞斯上任後大幅調整戰爭部人事，包含參謀長聯席會議主席布朗上將，以及美國陸軍、空軍的中將軍法署長，都今年2月間陸續遭到解除職務，首位參謀長聯席會議女性成員的海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）上將、美國空軍副參謀長斯利夫（James Slife）上將等人也都連帶被解職。

請繼續往下閱讀...

提名空軍副參謀長落空

今年7月布西爾一度獲得空軍副參謀長的提名，但該項提名於9月被撤回，由於空軍參謀長阿爾文（David W. Allvin）於8月就提前「被退休」，外界一度傳言布西爾可能是要被改提名為空軍參謀長，但川普在9月29日提名前太平洋空軍（PACAF）司令、現年62歲的威爾斯巴赫上將（Gen. Kenneth Wilsbach）。布西爾隨後則宣布以個人和家庭原因，向空軍申請退休。

全球約800名美軍將領在赫格塞斯要求下，上月30日齊聚維吉尼亞州匡堤科聽訓。赫格塞斯在對全美將領的演說中，傳達整頓軍隊風氣的決心，並稱「要是我今日所言使你們內心一沉，那麼你們應該光榮地辭職」。他也批評身材過重的軍隊形象，「在五角大廈的大廳看見肥胖的將領，令人完全無法接受」，未來的體適能測驗將以男性基準為唯一標準。

由於布西爾的請辭時間剛好在赫格塞斯發表談話之後，社群上也有人將兩件事聯想在一起討論，不過在布西爾的請辭聲明中並未談及此事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法