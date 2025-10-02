政戰局長史順文任職布達 柏鴻輝：軍媒挺進災區報導凸顯政戰價值

國防部政戰局長由史順文中將接任，國防部副部長柏鴻輝昨主持任職布達典禮，勉勵史順文局長打造優質專業的國防團隊。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部政戰局長陳育琳中將十月一日退伍，由陸軍司令部政戰主任史順文中將接任局長，國防部副部長柏鴻輝昨天主持新任政戰局長任職布達典禮，他指出，心戰大隊、軍事安全總隊在工作、任務上，均有相當良好的績效與長遠的發展。近期花蓮風災期間，軍媒挺進災區深入報導，更凸顯政戰的價值所在。

史順文曾任金防部政戰主任丶國防部軍事發言人丶六軍團政戰主任及陸軍司令部政戰主任等職，在擔任軍事發言人期間碰到流感重大疫情，行政院丶疾管署丶國防部共同因應疫情，史順文每日充分說明軍方疫情控管，表現獲得高層肯定。

柏鴻輝昨天主持新任政戰局長史順文中將任職布達典禮，他代表部長顧立雄向全體與會人員介紹新任政戰局局長，並肯定政戰局在前任局長陳育琳中將的帶領下，各項工作表現均可圈可點。他勉勵同仁在新任局長史順文中將的領導下，秉持以往奠定的根基，打造優質專業的國防團隊。

對於國軍政戰工作與任務，柏鴻輝認為，心戰大隊、軍事安全總隊在工作、任務上，均有相當良好的績效與長遠的發展。在政戰文宣工作上，他肯定政戰同仁深入各社會層面，鼓舞軍心士氣，對民心士氣具有正面意義。

國防部副部長柏鴻輝昨天主持新任政戰局長史順文中將任職布達典禮，他指出，近期花蓮風災期間，軍媒挺進災區深入報導，更凸顯政戰的價值所在。（圖：軍聞社）

柏鴻輝表示，軍事新聞工作每日面對各項重大議題，更是挑戰嚴峻。近期花蓮風災期間，軍媒挺進災區深入報導，更凸顯政戰的價值所在；同仁在第一線面臨嚴峻挑戰，仍能圓滿完成任務，使國防部在各部會表現中備受肯定，柏副部長再次感謝前任局長與全體政戰同仁的努力與奉獻。

柏鴻輝期許史順文局長，在歷任局長奠定的基礎之上，一棒接一棒，持續推展工作，建立更堅實的基礎，讓政戰工作再創新猷。

