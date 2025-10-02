60噸PzH 2000自走砲壓馬路200公里 荷「兇悍野牛」演習練長程機動

荷蘭皇家陸軍重達60噸的PzH 2000自走砲參加「兇悍野牛」演習，在道路上行駛200公里。（取自荷蘭國防部網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕現代戰車、自走砲車龐大笨重，鮮少在馬路上長時間奔馳，而是多仰賴鐵路、拖板車進行運輸。不過，為貼近實戰化訓練模式，荷蘭皇家陸軍近期就參加「兇悍野牛」演習，讓各式車輛行駛200公里，其重達60噸的PzH 2000自走砲車也在其列，藉此訓練部隊快速跨區增援能力。

根據荷蘭國防部描述，「兇悍野牛」（Ferocious Bison）演習自今年9月15日實施至10月3日，這場演習的重頭戲，在於荷蘭皇家陸軍第11騎馬砲兵團PzH 2000自走砲、各型甲車，同人員、彈藥與燃料運輸車，進行約200公里的長程機動訓練，等於跨越了荷蘭國境，藉此模擬戰時實施快速跨區增援訓練，在必要時協助盟軍防衛作戰。

荷蘭皇家陸軍重達60噸的PzH 2000自走砲於「兇悍野牛」演習期間，在馬路上高速奔馳，一旁的警察幫忙指揮交通。（取自荷蘭國防部網站）

值得一提的是，PzH 2000自走砲車的車重高達60噸，即使可以時速60公里高速奔馳，但平時多仰賴鐵路或拖板車運輸。荷蘭軍方這次為驗證貼近實戰化的訓練方式，因此安排其參與200公里的長程機動，在完成長距離的自力行駛後，再參加實彈射擊訓練。荷蘭政府為確保演訓安全，除了平時已妥善規劃機動路線，在演習期間，荷蘭警方也提供交通管制等協助。

PzH 2000自走砲為德國製的先進火砲，其採用履帶車構型，路面行駛時速可達60公里、越野時速約45公里，行駛距離則可達420公里。火力部分，PzH 2000自走砲的射速相當快，可以20秒內發射3發、1分鐘發射8發，或者3分鐘內發射20發砲彈，完全不亞於美國的M109A7自走砲，因此可在短時間內向敵目標發射大量砲彈。

