經烏實戰驗證成北約「標配」 美再同意出售加拿大26套海馬士系統

今年9月參與「超級嘉魯達之盾」演習的美國陸軍海馬士多管火箭系統。（歐新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國務院當地時間1日宣布，現已同意售予加拿大26套「海馬士」多管火箭系統，搭配精準導引火箭、陸軍戰術飛彈共計近400枚彈藥，全案粗估金額達17.5億美元，並進入「知會國會」程序，這也是美國今年第三度批准該系統對外軍售案。美方強調，該軍售除滿足北約集體防禦承諾，也有助加拿大提升精準打擊能力，確保區域穩定。

美國國防安全合作局（DSCA）公告指出，此次除26輛M142「海馬士」多管火箭發射車，還同步出售4型射程、打擊性能各異的火箭彈，分別為射程超過70公里的M31A2/M30A2精準導引火箭彈各132枚，以及射程達150公里的M403/M404精準火箭彈各32枚；另有64枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）。全案粗估金額達17.5億美元（約新台幣524.56億元）。

請繼續往下閱讀...

公告指出，這項軍售除將提升加拿大的軍事能力、滿足美國的外交與國安目標，也同時滿足其在北大西洋公約組織（NATO）中集體防禦的貢獻，並加強北半球及歐洲地區的戰略嚇阻。

加國自由黨出身的現任總理卡尼（Mark Carney）承諾要讓軍購來源「多元化」，可能會左右美方此次同意的海馬士系統軍售案。（美聯社資料照）

《加拿大廣播公司》（CBC）報導指出，雖然國務院已同意出售該系統，但程序面仍要等待美國國會審查期，並獲加拿大國會同意才會成案；另一方面，加國自由黨出身的現任總理卡尼（Mark Carney）承諾，要讓軍購來源「多元化」，可能會左右此次美方的海馬士軍售案。

根據公開紀錄，美國國務院今（2025）年已同意向3國出售同系統，分別為8月的巴林、上（9）月的澳洲，以及此次的加拿大；與此同時，我國已接收11套海馬士系統，剩餘18套及附屬彈藥將於明（2026）明年陸續交付。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法