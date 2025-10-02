北約投資222億建太空監偵資料庫 美國「眼睛」再擴大

北約已決定將投資7.28億美元（約新臺幣222億元），為新成立的太空作戰中心設置全新資料湖。圖為北約太空組成司令部。（圖取自北約）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為太空成立專門部隊逐漸成為趨勢，北約已決定將投資7.28億美元（約新臺幣222億元），為新成立的太空作戰中心設置全新資料湖（data lake），加速發展太空能力，持續強化盟邦情監偵戰力。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，1名北約資深官員說法指出，北約近期斥資7.28億美元投入一項「能力計畫」，強化聯盟新成立的太空作戰中心各項關鍵能力。該作戰中心總部位於德國拉姆施泰因空軍基地，隸屬北約聯合部隊太空組成司令部（CFSpCC），這兩個組織的資金，則來自於北約16個國家。

兼任CFSpCC參謀長的美國太空軍惠特克上校表示，這項計畫將為北約太空作戰中心提供先進任務系統、承包商、訓練和相關資料數據等，使得該單位有能力為北約執行指管任務，並增進太空領域作戰覺知能量。

惠特克說，根據計畫，北約將開發1個借鏡美太空軍「統一資料庫」、名為「盟軍交換環境」（AXE）的全新太空資料湖。「AXE」與「統一資料庫」架構相同，但為完全獨立的新系統，供北約儲存太空領域覺知、太空情監偵等各式資料數據，且可以使用「聯盟持久性太空監視」（APSS）計畫提供的資訊，協助監控潛在威脅動態。

鑒於烏克蘭戰爭的經驗，北約2023年啟動APSS計畫，首度與民間商業公司簽約合作，藉此獲取大量高解析度民間衛星影像，並讓19個參與計畫的盟邦共享情資，APSS計畫預計在明（2026）年1月達「初始作戰能力」（IOC）。

