情報次長著軍服丶勳表出席華沙論壇 謝日升中將讓老共直跳腳

國防部情報次長謝日升中將出席波蘭「華沙安全論壇」，與美國退將及歐洲安全專家對談，這項突破行程備受國際矚目，資深政府官員今天指出，代表北約國家看待台灣的角色已有轉變，預料未來與我國的軍事合作丶軍事採購將有重大進展。圖為謝日升針對中共聯合演訓國軍應處作為向外界說明。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部情報謝日升中將出席波蘭「華沙安全論壇」，與美國退將及歐洲安全專家對談，這項突破行程備受國際矚目，資深政府官員今天指出，我國現役將領過去較少出現在歐洲國家的政治軍事公開活動上，更何況是主管情報的中將級將領，謝日升中將此次能在華沙論壇與各國軍政官員同台對談，代表北約國家看待台灣的角色已有轉變，預料未來與我國的軍事合作丶軍事採購將有重大進展。

他並表示，謝日升此次是著軍服丶勳表出席論壇，而不是著西裝參加，主辦單位顯然有刻意拉抬台灣地位及台灣將領重要性的意味，據其了解，中國方面對此事反應極為強烈，並且不斷致電主辦國政府單位施壓及抗議，但未被接受。

謝日升是空軍F-16戰機的資深飛行員出身，曾任花蓮（F-16）戰機聯隊長丶空軍作戰指揮部副指揮官等職，去年7月接任情報次長職務，並晉任為空軍中將，他多次在國防部記者會中，說明共軍對台軍演丶我方成立應變中心應變作為等，表現獲得各方肯定。

國防部情報次長謝日升中將（中）上月卅日應邀出席華沙安全論壇，他身著軍服丶配勳表，與前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退役上將布里德羅佛（右）、美國海軍退役少將蒙哥馬利（左）及歐洲安全專家對談。（圖擷取自華沙安全論壇官方頻道）

資深政府官員今天指出，北約組織國家過去對台灣的態度較為保守，主要是忌憚中國的壓力，不僅在政治上與台灣保持若即若離的關係，歐洲國家也少有出售武器系統及裝備的合作案，這導致台灣絕大多的軍事裝備都是由美國提供，在俄烏戰爭以及俄羅斯進一步以軍事手段威脅北約國家之後，北約國家看待台灣的態度已有重大轉變。

他認為，國防部情報參謀次長室過去長期與美國丶部分歐洲國家有軍事情報的交流與某種程度的情報合作，在面對俄中聯盟這個共同敵對勢力的情況下，本來就應該攜手合作丶共同應對俄中聯盟威脅，也正因為如此，北約國家無論是在組織性或是個別國家台灣的軍合作，預料將會持續開展，未來不排除有具體的軍事合作及軍事採購案出現。

