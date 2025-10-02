美開發MASC模組化無人艇 一軍艦就能率無人艦隊

黑海科技「MASC」預計為鋁合金雙體船。（圖取自黑海科技）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍近期尋求模組化無人艇，可執行多元任務。對此，美國黑海科技（BlackSea Technologies）正開發一款名為「模組化攻擊水面艇」（MASC）的無人水面載具（USV），以滿足美國海軍需求。

軍聞網站「Naval News」報導，美國海軍7月發布招標書，邀請業界提供執行反水面作戰、打擊行動、電子作戰、掃雷，且具備後勤維修保障優勢的模組化水面艇解決方案。對此，黑海科技21日正式提交以任務為導向、可在短時間內投入生產的「MASC」方案，協助美海軍加速朝分散式、高生存性的未來艦隊編制轉型。

根據黑海科技資料，開發中的「MASC」不同於一般改裝的商用船體，將從龍骨開始從頭設計，以最大程度提升酬載、容量及操作靈活度。新型無人艇長約20公尺，有效酬載可達30481公斤，最高航速25節（約時速46公里），在10節航速下，總航程可達10000浬（約18520公里）；該艇將具備約83平方公尺的開放甲板空間，能支援多種先進感測器與武器系統，滿足美軍多任務海上作戰行動需求，增強海上作戰能量。

黑海科技規劃利用公司旗下成熟的「全球自主偵察艇」（GARC）產線，預計6個月內交付首艘完全整合的「MASC」原型，投入測試作業。

