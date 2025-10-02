RTX推新型雷達讓F-15EX戰力再提升 逐步轉往防區外作戰

近期RTX集團宣布，將推出改良版APG-82（V）X型主動電子掃描陣列（AESA）雷達，由美空軍新銳F-15EX「鷹式二型」戰機配備。（圖取自RTX）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕F-15E升級成F-15EX後戰力大提升，近期RTX集團宣布，將推出改良版APG-82（V）X型主動電子掃描陣列（AESA）雷達，透過導入氮化鎵（GaN）元件、軟硬體升級，拓展偵測範圍與作業效能，並由美空軍新銳F-15EX「鷹式二型」戰機配備，又能進一步提升作戰效能。

軍聞網站「The War Zone」報導，RTX集團在美國空軍協會（AFA）於年度「航空、太空與網路」會議表示，鑑於未來戰場對手科技威脅日益提升，因此決定根據美國空軍與盟邦的戰場經驗回饋與需求，推出改良版APG-82（V）X。

報導指出，其首要構想是大量運用氮化鎵（GaN）材料晶片，藉由更優異的功率密度和熱傳導效率，在維持既有供電與冷卻效能同時，提升雷達輸出功率與探測距離；其次則將更換新型處理器，希冀藉此提升資訊處理效率，進而拓展空對空、空對面與電戰任務效能。

與舊式材料相比，氮化鎵作業產生的熱能更少，並且能夠在更高電壓下工作，這意味著可以提高輸出功率，同時縮小尺寸。

RTX技術部門主管蕭特表示，他們根據美國空軍需求研發了APG-82（V）X，空軍的其中一個意見希望F-15能逐步在防區外作戰。他並說，空軍也公布若干未來戰機空用雷達發展指標，包括尋求提升空對空飛彈有效射程，以及確保雷達信號的「低攔截機率」（LPI）。

因此預計改良版雖將維持既有同等尺寸與外型，但雷達陣列面積將略大於現役的APG-82（V）X，藉此拓展偵測距離、延伸AIM-120系列、新一代AIM-260空對空飛彈最大射程。此外，新雷達也將具備更廣泛的電磁頻譜涵蓋範圍，以及「頻率跳變」（frequency hopping）能力，可降低頻率遭偵測機率。

報導指出，改良雷達未來將安裝在F-15EX上，並與AN/ALQ-250「鷹式主／被動預警暨生存系統」（EPAWSS）搭配，提升主動電戰效能與生存性，讓這款4.5代戰機在印太地區有效對抗中俄先進戰機。

