美木殼掃雷艦「毀滅者號」退役 換超強濱海戰鬥艦接手

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國中東第5艦隊最後一艘復仇者級掃雷艦「毀滅者號」（MCM 6），9月25日在巴林海軍支援基地退役，正式宣告美軍在中東的掃雷任務，由搭載先進掃雷模組的濱海戰鬥艦（LCS）接手。

《星條旗報》報導，主持「毀滅者號」退役典禮的美海軍中央司令部（NAVCENT）司令維科夫中將表示，復仇者級多年來捍衛航行自由，確保全球局勢穩定，功不可沒。現任艦長透納少校則說，儘管現階段任務已結束，但「毀滅者號」精神將永存。

美國海軍表示，未來中東掃雷任務將由先進「水雷反制」（MCM）任務模組的濱海戰鬥艦取代。MCM任務模組整合無人艇為核心的「無人感應掃雷系統」，以及AN/AQS-20C型拖曳式獵雷聲納等先進軟硬體設備，可精確辨識與摧毀近岸水雷，還可搭載MH-60S直升機，執行遠端掃雷，在荷姆茲海峽等高風險水域執行任務。

報導指出，復仇者級掃雷艦採用玻璃纖維覆蓋的木質船體設計，配備可變深度聲納（VDS），是美軍過去35年來在中東區域的掃雷主力，曾參與1991年波灣戰爭、1999年撤離科索沃難民，及2003年伊拉克戰爭等；另3艘部署中東的同級艦「角鬥士號」（MCM 11）、「哨兵號」（MCM 3）與「靈巧號」（MCM 13），也於9月已先後退役。目前美國海軍剩下最後4艘復仇者級掃雷艦，皆仍部署日本佐世保。

而接手的濱海戰鬥艦，自今年5月開始，「坎培拉號」（LCS 30）及「聖巴巴拉號」（LCS 32）陸續抵達巴林，未來「土爾沙號」（LCS 16）及1艘尚未命名的艦艇也將前往巴林部署。

