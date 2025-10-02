美空軍傳以B-21研發新大型飛機 能攜帶數十枚飛彈參與空戰！

轟炸機將不再只能轟炸，外媒報導，美國空軍目前正研究一種大翼展隱形飛機。該飛機能攜帶數十枚空對空飛彈，並可能以B‑21轟炸機為藍本發展，讓轟炸機成為「武庫機」參與空戰。（美國空軍部長官方X帳號 @SecAFOfficial）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕轟炸機將不再只能轟炸，外媒報導，美國空軍目前正研究一種大翼展隱形飛機。該飛機能攜帶數十枚空對空飛彈，並可能以B‑21轟炸機為藍本發展，讓轟炸機成為「武庫機」參與空戰。

《Air & Space Forces》報導，該構想可由F‑22、F‑35、F‑47等載人隱形戰機，及可能投入的無人僚機負責偵測與指認空中目標，然後由能攜帶大量飛彈的隱形戰機執行遠端火力打擊。不過，此構想仍處於早期研究階段，鑑於B‑21的產能有限，未來也可能引入其他承包商共同參與開發。

請繼續往下閱讀...

報導指出，一名高階空軍官員表示，這類「武器庫」飛機是美軍針對印太地區高強度衝突所規劃的構想之一。官員並稱，武器庫機將作為新型無人僚機的替代方案，但在某些情況下也可能取代它們。

官員說，目前威脅主要來自中國，中國可以利用附近的基地，在無需空中加油的情況下，派遣數百架第四代和第五代戰鬥機飛越台灣。而美國戰機的航程已接近極限，對中國戰機的「打擊」能力有限。官員表示，中國還可能在衝突初期部署大量配置成無人駕駛飛機的老式第三代飛機，以消耗美國的空對空飛彈庫存。

有趣的是，早在2019年太平洋空軍（PACAF）內部就曾討論過B‑21承擔此類任務的可能性，指出該機「具備空對空能力」，並能「利用隱身優勢與其他系統協同防禦」。

不過，美軍內部對此也出現反對聲音。美國空軍協會米切爾航空航天研究所未來航空航天概念主任岡辛格指出，在可預見的一段時間內，轟炸機供給將十分有限，這類平台應優先用於打擊「最高價值」目標。

岡辛格表示：「只有轟炸機能夠搭載如此大量的武器；再者，我們目前面臨空對空彈藥短缺AIM‑120以及其後繼的AIM‑260單價不低。坦白說，國防工業並沒有能力在短期內大量生產空對空武器以重建庫存。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法