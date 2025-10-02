神盾艦「1個致命弱點」曝光 五角大廈急推「黑科技」自救

圖為美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins，DDG-76）發射標準二型（SM-2）防空飛彈的畫面。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應來自中國等戰略對手的極音速武器威脅，以及在紅海實戰中所暴露的艦艇飛彈儲量不足問題，美國海軍正啟動一項名為「海軍模組化飛彈」（Navy Modular Missile, NMM）的革命性計畫。根據《Naval News》報導，此舉旨在全面革新其艦隊的火力密度與續戰力，以反制潛在的「飛彈飽和攻擊」。

報導指出，近期在紅海，美軍驅逐艦為了攔截葉門胡塞武裝（Houthi）相對廉價的無人機與飛彈，消耗了大量昂貴的標準二型（SM-2）等防空飛彈。這場不對稱作戰讓五角大廈深刻體認到，在未來與中國於印太地區可能爆發的高強度衝突中，現有神盾艦的「彈藥庫深度」將嚴重不足，可能在短時間內就耗盡所有防空飛彈，陷入「有艦無彈」的致命窘境。

為此，「海軍模組化飛彈」計畫應運而生，其核心概念是將飛彈「樂高化」。海軍少將派爾（Fred Pyle）解釋：「理論上，你有一個非常強大的通用前端（彈頭），然後你根據你需要的射程，去更換武器後端的火箭。」

這種設計不僅能大幅簡化生產、降低成本，更帶來了革命性的戰術優勢，透過將短程防空任務，交給裝備「小火箭」的模組化飛彈，將能實現「雙聯裝」甚至「四聯裝」（dual or quad-packing），也就是將兩枚甚至四枚飛彈，塞進原先只能裝一枚飛彈的垂直發射系統（VLS）管線中，讓艦艇的飛彈攜帶量，瞬間暴增數倍。

全面汰換冷戰思維 劍指極音速威脅

這項計畫象徵著美國海軍正全面揚棄冷戰時期的「標準系列」飛彈思維，轉向更靈活、更具成本效益的模組化架構。除了能「一坑四彈」的短程型號，該計畫也明確指出，將包含一款專門用於反制極音速武器的長程型號。

