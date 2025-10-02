日智庫示警中共強化對台斬首 矢板明夫：內蒙古複製博愛特區更精細

太戰略智庫執行長矢板明夫示警，內蒙複製品已越來越精細，更多出我國司法院、外交部等設施。（圖取自矢板明夫臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕過去中國曾在「朱日和戰術訓練基地」建造我國總統府，模擬斬首行動，而去年有衛星影像發現，中國在內蒙古沙漠「複製」台北市博愛特區的街道，發現與台北市實際街景的路長只差距2公尺。而《產經新聞》日前也指出，日本智庫「國家基本問題研究所」（國基研）分析，中國人民解放軍正在強化對台「斬首作戰」的演練。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫也示警，內蒙複製品已越來越精細，更多出我國司法院、外交部等設施。

矢板明夫1日晚間在臉書轉發《產經新聞》同日報導 ，「國基研公布了一組最新衛星影像，揭露中國人民解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成一項軍事設施擴建工程。在模擬的台灣總統府旁，建造了一棟模擬司法院的建築，並以長達280公尺的地下通道與模擬總統府連接。這一設施明顯是針對台灣政府核心機關進行實戰化訓練，意圖提升對台『斬首行動』的能力。透過逼真的建築還原現場與演習操作，中共正為未來可能的突襲進行準備。」

矢板明夫表示，根據衛星圖像分析，模擬司法院的興建工作約自2020年8月開始，2021年大致完工。在其旁邊，一棟紅色屋頂的新建築也在2023年11月前動工，2024年4月已接近完成。「研究人員指出，這棟紅屋頂建築與司法院對面的國防部後備指揮部內部設施外觀高度相似，顯示中共在演練中，不僅模擬攻打總統府，也納入對其他戰時關鍵機構的攻擊與控制計畫。模擬總統府周邊的訓練區域，自2020年起擴張幅度已接近三倍。國基研指出，解放軍在這些模擬設施中，不只是建造，還持續進行模擬實戰演練。」

對於此次新設施的戰略意圖，國基研研究員中川真紀表示，在中國領導人習近平體制下，朱日和基地明顯加速擴建，訓練也更加貼近實戰，這次不只擴建模擬總統府，還新建模擬司法院與地下通道，無疑是向台灣發出警告：「就算你們有地下道，照樣逃不掉」。

矢板明夫認為，這句話背後，透露出北京當局針對台灣領導人與政府機關的清除作戰，已進入具體戰術層級。

