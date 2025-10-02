【影】老艦戰力大升級 英皇家海軍23型巡防艦首射「海軍打擊飛彈」

As part of AEGIR 25 #HMSSomerset has completed the first firing of Naval Strike Missile, capable of taking out enemy vessels at ranges of more than 100 miles.



Read more: https://t.co/N1Sye58ha4#NSM #NavalStrikeMissile #AEGIR25 pic.twitter.com/32jHIcdayD — HMS Somerset （@HMSSomerset） September 30, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍29日宣布，旗下的23型巡防艦薩默塞特號（F82），日前於挪威安德亞外海展開的「Aegir 25」聯合演習期間，成功執行首次「海軍打擊飛彈」（NSM）實彈射擊驗證，汰換魚叉飛彈以提升反艦能力。根據英軍規劃，這款先進飛彈未來將配備於各型主力水面艦，包含26型、31型等都會採用，全面提升海上嚇阻。

請繼續往下閱讀...

英國皇家海軍9月29日宣布，旗下23型巡防艦薩默塞特號（F82）完成艦載「海軍打擊飛彈」的首次試射，此次射擊除驗證該級艦反艦能力提升，也提升該軍與歐陸盟邦的作業互通性。（英國皇家海軍官網）

軍聞媒體「Naval News」30日報導，23型巡防艦「薩默塞特號」前（2023）年進廠換裝、大修，直到去（2024）年9月才重返戰備，成為皇家海軍旗下首艘搭載配備NSM的先進軍艦；此外，皇家海軍現也已將「波特蘭號」（F79）、里奇蒙號（F239）等23型艦換裝同款飛彈，後續也會由45型驅逐艦接續換裝，汰換現役的RGM-84艦射「魚叉」飛彈。

報導指出，「海軍打擊飛彈」在西方國家海軍中逐漸普及，除射程優於「魚叉」達100浬（約185.0公里），更具備紅外成像導引、慣性導航、GPS及地形比對導航能力，提供高精準度的反艦打擊能力；截至目前為止，除美國海軍及海軍陸戰隊，挪威、波蘭、荷蘭、澳洲及英國北約成員和盟邦皆已採用該型飛彈，形成北約與西方盟國間更高的互通性。

根據英國海軍規劃，除23型巡防艦外，45型巡防艦也都將換裝NSM海軍打擊飛彈，取代艦射魚叉飛彈，提升整體反艦作戰能力。（英國皇家海軍官網）

除了艦射版本，NSM亦衍生出強調對地攻擊能力的「聯合打擊飛彈」（Joint Strike Missile, JSM），可整合至F-35戰機，康士伯公司也正在開發潛艦發射版本，強化多維度作戰火力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法