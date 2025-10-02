俄羅斯本土挫咧等！WSJ獨家：川普授權美軍助烏克蘭轟炸「1個要害」

美軍2023年在加州一處外島試射陸基型「戰斧」巡弋飛彈。（取自DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對烏克蘭的援助政策，出現重大戰略轉向！根據《華爾街日報》獨家報導，在與俄羅斯的和談陷入僵局後，美國總統川普已簽署命令，授權五角大廈與情報單位，為烏克蘭使用長程飛彈、打擊俄羅斯境內深處的能源基礎設施，提供精準情資。

圖為今年夏天，俄羅斯薩馬拉（Samara）一處煉油廠遭攻擊後冒出濃濃黑煙。為斬斷俄羅斯的戰爭金脈，美國總統川普已授權，將為烏克蘭打擊俄羅斯境內深處的能源基礎設施，提供精準情資。（路透資料照）

報導引述美國官員指出，這是川普政府首次援助烏克蘭使用長程飛彈，打擊俄羅斯領土深處的能源目標。雖然美國長期以來，一直協助基輔的無人機與飛彈攻擊，但此次的情報分享升級，意味著烏克蘭將能更精準地打擊遠離其邊境的煉油廠、管線、發電站等基礎設施，其目標在於剝奪克里姆林宮發動侵略所需的財政收入與石油。

不僅如此，其他政府官員更透露，美國也正在權衡，是否向基輔提供「戰斧」（Tomahawks）與「梭魚」（Barracudas）等美製陸基及空射飛彈。其中，「戰斧」巡弋飛彈作為美軍最精準的武器之一，其射程更高達約2400公里。烏克蘭總統澤倫斯基上週才剛證實，他已向川普索取戰斧飛彈。

川普態度轉變 克宮高度警戒

據悉，川普是在對俄羅斯總統普廷的挫折感日益加深後，才批准了此次的情報援助升級。他在聯合國的演說中便曾表示：「所有人都以為俄羅斯會在三天內贏得這場戰爭，但結果並非如此。」

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）謹慎地表示，莫斯科正仔細分析相關聲明。他質疑：「問題是，誰能發射這些飛彈？只有烏克蘭人嗎？還是美軍也會動手？誰為這些飛彈指派目標？這需要非常徹底的分析。」

