向「國軍超人」鞠躬致敬 黃偉哲：國軍始終在關鍵時刻挺身而出

台南市長黃偉哲鞠躬感謝國軍。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「軍民一心、同島一命」！中秋前夕，台南市長黃偉哲1日親赴台南市後備指揮部，向國軍致贈慰勞金及農特產品禮盒，同時鞠躬感謝國軍在丹娜絲颱風期間第一時間投入救災，協助居民重建家園。

黃偉哲表示，國軍弟兄姊妹長期堅守崗位、保家衛國，近年來台南受登革熱疫情及多起風災侵襲，感謝國軍始終在關鍵時刻挺身而出，尤其此次丹娜絲颱風災情嚴重，第一時間出動人力與機具，迅速投入災區支援，充分展現「軍愛民」的精神。

請繼續往下閱讀...

他也提到，國軍及海巡單位在平時同樣守護社會安全。海巡署偵防分署台南查緝隊近日在例行護漁任務中，成功查獲超過700公斤毒品，守護海疆、護漁緝毒，讓人民倍感安心。

此次勞軍活動特別的是，包括民政局局長姜淋煌偕同北區區長潘寶淑，以及七股區長李佳隆、將軍區長張介軍、北門區長林建男、後壁區長李至彬、鹽水區長陳文琪等多位受災區長一同出席，向國軍弟兄致意，傳達地方對國軍守護的感謝之情與敬意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法