反制中國！美軍擬將B-21轟炸機改裝「空中武庫」 由F-22遙控射擊

在未來的空戰中，F-35等匿蹤戰機（如圖中），將不再是單打獨鬥，而是扮演「前線指揮官」的角色。它們將透過數據鏈，「遙控」後方的B-21「武庫機」或無人機蜂群，發射長程飛彈，獵殺敵機。（圖：Lockheed Martin Skunk Works）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中國在印太地區日益增長的空中威脅，美國空軍正醞釀一場足以顛覆未來空戰樣貌的戰術革命。根據軍事網站《The War Zone》的報導，美國空軍正在研究，將B-21「突襲者」（Raider）等級的匿蹤飛翼機，改造為一架能攜帶「數十枚」空對空飛彈的「武庫機」（Arsenal Plane）。

圖為美軍第二架B-21「突襲者」預生產型匿蹤轟炸9月下旬降落在加州愛德華空軍基地。（圖：美國空軍）

這個概念的核心，是將昂貴的匿蹤轟炸機，轉變為一架巨大的「空中飛彈卡車」。在未來的空戰中，這架「武庫機」將不會親自執行搜索與鎖定敵機的任務，而是躲在戰線後方的安全距離。真正的獵殺，將由前方的F-22、F-35等匿蹤戰鬥機來主導。當F-22的雷達鎖定敵機後，飛行員將不再是發射自己機上的飛彈，而是透過數據鏈，「遙控」後方的「武庫機」，發射長程飛彈，擊落目標。

此一革命性的戰術，旨在解決第五代匿蹤戰機最核心的致命弱點——飛彈攜帶量不足。為了維持最佳的雷達匿蹤外型，F-22與F-35等戰機，必須將所有武器都內置於狹小的彈艙中，導致其空對空飛彈的攜帶量遠遜於傳統戰機，在面對大規模空戰時，火力持續性備受質疑。「武庫機」的出現，將徹底解決這個問題，讓匿蹤戰機的角色，從單打獨鬥的「刺客」，轉變為指揮龐大飛彈火力的「前線指揮官」。

劍指中國空優挑戰

報導明確指出，美國空軍之所以重啟對此概念的研究，完全是為了因應「與中國在印太地區爆發高強度衝突」的作戰想定。一位美國空軍高層官員透露，此舉是為了反制中國空軍快速現代化的能力。雖然該計畫仍處於早期研究階段，但已顯示美軍正嚴肅思考，如何透過創新的不對稱戰術，來維持其在西太平洋的空中優勢

