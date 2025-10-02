共軍模擬我博愛特區演練斬首戰 軍方：部署多層次防護網保衛中樞

陸戰隊展示首都衛戍戰鬥能力，現場也由陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈丶40榴彈悍馬車等裝備，代表空軍松山基地的防空戰力，除了原本空軍防空砲兵部隊操作的雙聯裝20公厘防空快之外，還新增了雙聯裝刺針飛彈。（圖：取自國防部臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國複製我博愛特區精密的地形及建物，意圖對台進行斬首戰，軍方官員今天指出，為防護博愛特區及中樞安全，軍方已部署多層次的防護網，並且調整大台北部署進駐兵力，包括部署中程丶近程防空飛彈與火砲丶無人機反制系統，再加上由憲兵快速反應連與陸戰隊的台北衛戍戰鬥隊，落實捍衛中樞安全。

矢板明夫1日晚間在臉書轉發《產經新聞》同日報導 ，「日本智庫丶國家基本問題研究所公布了一組最新衛星影像，揭露中國人民解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成一項軍事設施擴建工程。在模擬的台灣總統府旁，建造了一棟模擬司法院的建築，並以長達280公尺的地下通道與模擬總統府連接。這一設施明顯是針對台灣政府核心機關進行實戰化訓練，意圖提升對台『斬首行動』的能力。透過逼真的建築還原現場與演習操作，中共正為未來可能的突襲進行準備。」

軍方官員今天指出，從衛星影像分析，中國在內蒙朱日和基地設置丶模擬我方博愛特區建物丶地形地貌的場景，精確度已經比前幾年高了許多，意圖對台進行斬首攻擊演練的意圖十分明顯，但我方的防衛網及應變作為，近年來經過歷次的漢光演習及大台北防衛作戰攻防演練，防衛部署的程度也有大幅的精進。

太戰略智庫執行長矢板明夫示警，內蒙複製品已越來越精細，更多出我國司法院、外交部等建物設施。（圖取自矢板明夫臉書）

他指出，為因應中國飛彈攻擊，軍方在台北週邊地點部署愛國者飛彈及NASAMS國家防空飛彈系統，進行多重空層的攔截防護，並以車載式的復仇者刺針飛彈丶雙聯裝刺針飛彈丶人攜式刺針飛彈及自動化近迫系統，來防範可能入侵的低空目標與巡弋飛彈，另在總統府週邊高點部署了無人機反制系統。

地面部隊方面，除了六軍團部署了多道防線之外，海軍陸戰隊也進駐台北市，並與憲兵部隊組成多支台北衛戍戰鬥隊，這些部署就是以多層次的防衛網，構築起中樞安全的保護網。

