為台海有事做準備！日本沖繩駐軍大升級 與美軍無縫接軌

圖為日本陸上自衛隊「中央快速反應團」的一名隊員（前），正與美軍一同參與演習。為強化特種作戰能力，該單位將與「特殊作戰群」合併，組成一個全新的「特戰旅」。而日本此次的整體軍事改革，其核心目標之一，便是深化與美軍的合作，以共同回應區域威脅。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中國在第一島鏈日益升高的軍事威脅，日本正對其陸上自衛隊（JGSDF）進行一次極具針對性的重大組織改革。根據軍聞網站《Defence Blog》報導，日本防衛省計劃在2026財政年度，成立兩大全新編制，不僅要將部署在沖繩的第15旅團升格為「師團」，更要將陸自所有精銳的特種部隊，整合成一個全新的「特戰旅」。

此次改革最受矚目的，便是駐紮在沖繩那霸、負責防衛日本西南諸島的第15旅團。該旅團目前兵力約2300人，下轄一個主力步兵團。根據新計畫，該旅團將擴編為「師團」，不僅將增加第二個步兵團，更將把現有的偵察連，汰換為裝備16式機動戰鬥車的新單位，並強化後勤與通訊能力。

然而，即使擴編後，這個新師團的兵力也僅約3900人，大致相當於其他國家一個標準旅的規模。

既然兵力未達師級，為何要以「師團」為名？報導分析指出，這背後隱藏著深化美日軍事同盟的關鍵玄機。外界普遍揣測，將旅團「晉升」為師團，主要是為了讓指揮官的軍階，能依慣例從「少將」提升為「中將」。

由於同樣駐紮在沖繩、負責因應印太地區突發狀況的「美國陸戰隊第三遠征軍」（III MEF），其司令官也正好是「中將」軍階，此舉將能讓雙方指揮官，未來在規劃與執行聯合作戰時，處於「對等地位」，使美日軍事一體化的合作，更為緊密順暢。

精銳盡出 組建「日本版特戰旅」

此外，日本也將把陸自最精銳的兩大單位，即駐紮在千葉縣、被譽為「日本版三角洲部隊」的「特殊作戰群」，以及駐紮在栃木縣、負責支援特戰任務的「中央快速反應團」，整合成一個全新的「特種作戰旅」。此舉將能強化日本執行反恐、人質營救、甚至敵後滲透等高價值任務的能力，以更靈活、更專業的戰力，回應未來在西南島鏈可能發生的任何危機。

