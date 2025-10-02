幽靈轟炸機復活！美軍F-117A重出江湖 神秘任務曝光

圖為兩架已退役近20年的F-117A匿蹤戰機（圖中輪廓），近日罕見地與一架美軍空中加油機進行編隊飛行。此舉證實美軍正利用這款傳奇的「殭屍神機」執行秘密任務，向潛在對手發出強烈的戰略信號。（圖：X帳號/ShorealoneFilms與美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾在1991年波斯灣戰爭中，以「外科手術式打擊」一戰成名、被譽為「幽靈轟炸機」的美國F-117A「夜鷹」（Nighthawk）匿蹤戰機，在官方宣布退役近20年後，竟神秘地重現江湖！根據軍事網站《Army Recognition》報導，兩架F-117A於9月30日被目擊在墨西哥附近與一架美軍空中加油機進行編隊飛行，這一罕見舉動，立即引爆外界對其背後戰略意圖的熱議。

F-117A是全球第一款投入實戰的匿蹤作戰飛機，由洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）旗下的傳奇部門「臭鼬工廠」（Skunk Works）研發，並於2008年正式除役。然而，過去十年間，仍有多架F-117A被目擊在美國本土進行飛行，據信是扮演測試或特殊訓練等角色。

此次最新的目擊事件之所以引發高度關注，是因為它首度與空中加油機進行編隊飛行，且美國空軍先前已證實，計畫在2024年3月前，完成F-117A與新一代KC-46「飛馬」（Pegasus）加油機的空中加油認證。這證明了其飛行絕非單純的懷舊或獨立訓練，而是經過深思熟慮的計畫性部署。

報導分析，相較於F-35或B-2等新世代機種，F-117A的技術確實早已過時。然而，它仍擁有其世代中無與倫比的雷達匿蹤能力、以及經過實戰驗證的生存性。美軍讓這款「殭屍神機」重出江湖，可能扮演著多重秘密角色。

首先是作為匿蹤「假想敵」，用來訓練F-22、F-35等自家第五代戰機的飛行員，如何偵測並對抗匿蹤目標。其次是作為「實驗白老鼠」，用於測試下一代的匿蹤技術、無人機整合、甚至是AI半自主作戰系統，這些實驗成果，未來可能整合至美軍正在研發的B-21「突襲者」（Raider）下一代匿蹤轟炸機。最後，更是作為向潛在對手發出信號的「心理戰傳信者」。

一枚活棋的戰略信號

對敵手而言，再次在天空中看到「夜鷹」，不僅僅是懷舊，更是一個冷酷的提醒：美國有能力以一種仍具戰略意義的方式，回收、改造並創新其退役系統。這架20年前的「幽靈」，如今成為華盛頓戰略棋盤上的一枚活棋，向世界宣告：即使是「退役」的武器，只要美國願意，隨時都能成為改變遊戲規則的力量。

