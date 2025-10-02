中科院與清大簽署合作備忘錄 開發「高熵合金」等先進材料

中科院院長李世強中將（左）和清大校長高為元（右）今簽署合作備忘錄（MOU），共同推動相關合作研究計畫，共同開發新世代的核心關鍵技術，增強武器系統環境適應力。（圖：中科院提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院為推動國防前瞻科技發展，今（2）日與國立清華大學攜手合作，由院長李世強中將和清大校長高為元簽署合作備忘錄（MOU），增進雙方在先進材料、高熵合金丶智慧製造、人機協作、電池技術、工業工程、人因工程、量子科技、前瞻半導體及人工智慧等項的創新發展，致力成為國家安全與國防產業升級的關鍵力量。

「高熵合金」具有高強度、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、高加工硬化等優異特性，適合在防彈鋼板、潛艦、航太、噴射機等軍事和航空設備運用。

請繼續往下閱讀...

中科院指出，本次與清華大學的產學研策略聯盟，主要涵蓋研發和人力資源運用等兩大主軸，透過與清大師生學術交流和共同開發技術，建立理論結合實務的研究團隊，培育具備跨界視野的優質人才，使臺灣在國防工業與前瞻科技領域，持續保持韌性與競爭力。

中科院院和清大簽署合作備忘錄（MOU），增進雙方在先進材料、高熵合金丶智慧製造、人機協作、電池技術、工業工程、人因工程、量子科技、前瞻半導體及人工智慧等項的創新發展。（圖：中科院提供）

中科院表示，面對瞬息萬變的國際局勢與日新月異的科技挑戰，為深耕國防科技研發，近期引進國外優質技術，擴大產學合作對象與範圍，並整合清大在量子科技、前瞻半導體、先進材料及人工智慧的最前沿研究成果，導入國防科技實務經驗，迭代提升自主研發能力，為國家打造更堅實的科技基礎。

中科院強調，此次合作將與清華大學共同推動相關合作研究計畫，並結合清大在半導體、高熵合金、AI與人機協作等技術的優勢，以及竹科在地的產業鏈，共同開發新世代的核心關鍵技術，增強武器系統環境適應力、製造精度與縮短研發時程，使雙方研究成果快速落地，強化國防科技與民生應用的雙軌發展，實現人才培育與產業需求的學用合一目標。

中科院指出，本次與清華大學的產學研策略聯盟，主要涵蓋研發和人力資源運用等兩大主軸，透過與清大師生學術交流和共同開發技術，建立理論結合實務的研究團隊，培育具備跨界視野的優質人才，使臺灣在國防工業與前瞻科技領域，持續保持韌性與競爭力。（圖：中科院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法