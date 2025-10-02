中國第3艘航艦「福建號」現身海南軍港 離正式服役更進一步

10月1日的衛星影像顯示，山東號（上）與福建號（下）同時停泊在海南瑜林軍港。取自X：Sino Talk （Joaquin Camarena）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國最新型航空母艦「福建號」首度現身於海南省三亞市的榆林軍港，香港南華早報2日報導，根據10月1日拍攝的衛星影像顯示，福建號與現役的「山東號」並排停靠在碼頭，這是兩艘航艦首次同框出現於同一基地。

影像分析顯示，福建號進港時由4艘拖船引導。前美軍陸戰隊情報分析師卡馬雷納（Joaquin Camarena）在社群媒體X指出，福建號可能是結束在海南島外海的測試任務後，返回三亞綜合支援基地。此次為福建號自上海造船廠啟航後，首度南下至南海進行測試，此前測試均侷限於黃海與渤海海域。

解放軍海軍此前表示，福建號將穿越台灣海峽，赴南海執行測試與演訓任務。儘管官方尚未公布正式服役時間，但中國官媒研判，入列時間可望在2025年底前。此為福建號第9次海試，參考山東號在第9次試航後正式服役的先例，福建號服役在即。

福建號未來預計將與山東號共同部署於海南島，強化中國在南海的戰略投射能力，並在台海衝突中扮演嚇阻美國介入西太平洋的關鍵角色。

福建號為中國首艘自主設計建造的航艦，滿載排水量逾8萬噸，可搭載約70架各型艦載機，是全球第2艘配備電磁彈射系統（EMALS）的傳統動力航艦，僅次於美國「福特號」。

