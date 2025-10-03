顧立雄視導澎湖弓三飛彈部隊 增程雄三丶弓四飛彈規劃進駐菊島

為因應增加飛彈戰備庫儲數量考量，軍方規劃在破兆元的軍事特別預算中，再列入弓三飛彈量產的後續案，第二階段的量產數量估計超過200枚以上。圖為弓三飛彈發射畫面。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長顧立雄昨天赴澎湖地區慰訪陸、海、空三軍部隊，並在高高舉起的天弓三型防空飛彈前與官兵合影。據指出，為強化澎湖的防空丶制海作戰能力，軍方規劃在增程雄三反艦飛彈丶弓四型防空飛彈進行量產並撥交部隊時，這兩型新型飛彈系統也將進駐到澎湖地區。

總金額達到274億元的陸基防空飛彈系統（弓三飛彈量產案），量產任務在今年年底進入尾聲，明年僅餘2億元額度待執行，代表弓三飛彈的量產即將結束，弓三飛彈都已撥交到各防空飛彈部隊擔任戰備，但為因應增加飛彈戰備庫儲數量考量，軍方規劃在破兆元的軍事特別預算中，再列入弓三飛彈量產的後續案，第二階段的量產數量估計超過200枚以上。

至於攔截高度可達70公里的天弓四型（強弓飛彈系統），軍方內部傳出，量產案可望列在兆元軍購特別預算內，傳出至少生產兩套系統丶飛彈120枚以上。

雄二丶雄三與增程雄三反艦飛彈的量產案，目前還在進行中，明年合計也還有161億元額度待執行，軍方內部訊息指出，同樣為了要增加戰備庫儲數量的考量，軍方將會在兆元預算中再啟動國造反艦飛彈量產的後續案，估計後續案的需求數量也在200枚以上。

國防部長顧立雄昨天赴澎湖地區慰訪陸、海、空三軍部隊，並在高高舉起的天弓三型防空飛彈前與官兵合影。（圖：軍聞社提供）

顧立雄昨在陸軍司令呂坤修上將、副總長執行官黃志偉上將等人陪同下，親赴澎湖地區實地瞭解三軍部隊訓練及勤務執行概況；並深入官兵生活場域，關心駐地生活條件與休假安排，提示單位持續強化人力資源管理，落實官兵福利照顧，提升留營率與招募成效，在穩定中增長戰力。

顧立雄指出，面對嚴峻敵情威脅，澎湖為我防衛作戰要域，應以聯合作戰計畫為基礎，持恆精進各級指揮官臨機決策等行動效能，並營造互助溫暖的袍澤文化、厚植堅實戰力。

據指出，為強化澎湖的防空丶制海作戰能力，軍方規劃在增程雄三反艦飛彈丶弓四型防空飛彈進行量產並撥交部隊時，這兩型新型飛彈系統也將進駐到澎湖地區。圖為海軍發佈漢光操演影片，出現增程型雄三飛彈及機動發射車組的身影，在夜間進行放列備戰演練。（圖:取自海軍發佈漢光操演影片）

