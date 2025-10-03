「台版彈簧刀」群雄併起 民間廠商搶先中科院拔頭籌出口國際

圖為銘旺科技的CORBA戰術無人機。這架無人機定位介於彈簧刀300型跟600型中間，彈簧刀300只能裝約300克火藥，600則是可裝10幾公斤，COBRA提供了折衷的選擇。（銘旺科技提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國「彈簧刀」自殺式無人機輕便機巧，甚至可以單兵背包發射於空中徘徊，發現目標便俯衝打擊，在俄烏等實戰中已被驗證。為此中科院及民間廠商皆積極複製經驗，意圖打造台版「彈簧刀」，國軍去年6月也獲美國准許採購彈簧刀等2款攻擊無人機，更激勵各方研發動力，中科院與民間廠商分別在去年7月、今年6月亮相自製版本，沒想到民間廠商銘旺科技先行一步，於本月宣布取得國際長期訂單，走向海外。

自國軍以商規軍用監偵無人機標案帶動民間廠商發展無人機技術後，無人機產業相繼推出多款產品，但在攻擊型自殺無人機領域仍有空白，對此國軍先行採購美國Anduril公司的彈簧刀300型及ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機系統，以便快速建立戰力。

國軍此舉激勵政府機關及民間廠商研發意願中科院馬上在7月公布亮相當時還稱為「巡飛彈」無人機的「勁蜂Ⅰ型」，不過當時並未取得美製彈簧刀無人機實體，因此全機自行設計；民間則是由銘旺科技，經歷一年研發後，於今年6月才發表，但今日卻宣布已取得國際長期訂單，年底前接單金額將突破新台幣1億元，將出口至東南亞國家。本次公私競賽研發彈簧刀，由民間廠商拔得頭籌，也證明台灣無人機產業的實力。

先前該公司表示，其無人機最大起飛重量達10公斤，飛行速度區間為時速60到250公里，標準航程為30公里以上，最大升限高度2000公尺，續航40分鐘，通訊距離可依據選配達10到50公里，任務酬載1到2公斤，機身長度93公分、翼展120公分；設計核心優勢在於模組化、可部署、可擴展，產品具備彈管RFID識別、48V動力模組、雙通訊模式與即時導控平台。

圖為中科院「勁蜂一型」無人機。（中科院提供）

雖然中科院看似落後於民間廠商，但今年Anduril公司創辦人拉奇8月也有來台訪問，並宣布與中科院簽署合作備忘錄聯合生產。中科院並在近日台北國防展中，協助引進AI指管平台並共同開發無人載具。展館中展出重新改名為「勁蜂Ⅰ型」的台版彈簧刀無人機，顯示中科院有美方技術支援優勢，對此老神在在。

中科院「勁蜂Ⅰ型」專門近程打擊，導控距離8公里、發射後可滯空15分鐘，重量僅約1公斤，具備跳頻抗干擾能力，配備光學熱像酬載，提供日夜間影像識別能力。前方裝載的高爆彈頭也具有感炸模式，若在戰場上無法尋獲目標，便可控制於空中自毀。該無人機還能從多元載具，甚至是從銳鳶無人機發射，並能啟動多機智慧群攻。單兵可同時背攜2架同型機，以達快速部署、打擊的效能。

圖為彈簧刀300型攻擊無人機。（記者吳哲宇攝）

