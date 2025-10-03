馬文君撂話嚴格把關潛艦後續艦預算 顧立雄：原型艦通過海測才動支

國防部長顧立雄。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君1日表示，國造潛艦安全性、可靠度及是否符合實戰需求仍存在疑慮，將對今年國防部編列的119.5億元後續艦預算「嚴格把關」。國防部長顧立雄今（3）日被問及此事重申，後續艦預算已一再強調，原型艦必須通過海上測試，才會動支相關預算。

馬文君當選本會期召委時表示， 「海鯤號」雖已下水，但遲遲無法潛航測試，外界對安全性與可靠度充滿疑慮，國防部也承認11月交艦有挑戰。換句話說，潛艦的安全性、可靠度、是否符合實戰需求，都還存在許多疑慮。

她嚴正指出，然而國防部今年卻又編列 119.5億元 的後續艦預算，第一艘潛艦還沒交艦、測試問題也尚未完全釐清，就急著追加後續艦，這樣的預算安排缺乏說服力。如果第一年都沒執行到位，第二年要執行什麼？答案很清楚。這不是「反對潛艦」，而是「審慎把關」。

顧立雄今天進入立院議場備詢前接受媒體聯訪，針對媒體詢問馬文君放話全砍後續艦預算，他重申，已一再強調原型艦必須通過海上測試，才會動支相關預算。

至於中國學者在華府智庫聲稱，5艘潛艦就可以封鎖台灣，顧立雄說，相關中共可能的封鎖作為，國軍皆有相當的因應，也不斷進行演練。

另外，前立委陳柏惟近日在政論節目引述過去新聞指出，讓國軍清理民宅可能衍生個人財產問題，「如果發現私房錢怎麼辦？」引起藍營極度不滿，馬文君也怒轟陳柏惟汙衊國軍，要求顧立雄表態。

顧立雄說，他並沒有特別關注陳柏惟言論，不過國軍本次日夜不間斷投入花蓮救災，在清理民宅部分，官兵是在總統授權下，以編組的方式進入民宅清理，屋主皆會在場。

顧立雄強調，國軍協助花蓮救災獲得社會高度肯定，各界也看到很多「鏟子超人」加入，感謝社會各界對這次災害清理的支持，他個人也高度肯定本次國軍的表現。

