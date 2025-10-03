C-130運輸機居然「穿鞋子」 美籌新型「滑雪鳥」運輸機降北極

圖為加裝雪橇的LC-130H型運輸機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕極地科學研究攸關國家安全利益，隨著俄羅斯在北極區域擴大軍事存在，五角大廈正重新調整資金，加速籌獲新一代LC-130J「滑雪鳥」運輸機，用來替換老舊的LC-130H機型。

軍聞網站「The War Zone」報導，根據五角大廈9月17日的預算文件，打算採購以C-130J為基礎打造的新型「滑雪鳥」LC-130J，但不清楚是否已獲國會通過。為加速籌獲進度，五角大廈正透過調整美空軍「研究、發展、測試與評估」（RDT&E）預算的方式，盡快取得新型飛機，投入極圈任務。

目前紐約空軍國民兵第109空運聯隊，共操作10架LC-130H運輸機，其以C-130H運輸機為基礎改良而來，最大特點為加裝在起落架上的雪橇，使其擁有可靠的雪地作業能量，並為目前世界上配備雪橇的飛機中，體型最大者。該型機自1956年以來便持續支援極圈與高緯度科研等任務。

然而，隨著機齡持續老化，已面臨維修成本高昂、可靠性下降、零附件停產等問題。目前僅有約5架LC-130H可正常執勤。

第109空運聯隊日前甫完成今年4至8月的格陵蘭運補任務，透過LC-130的優異雪地作業能量，在極地與惡劣氣候下，運補大量物資、燃料、人員至偏遠地帶，支援冰蓋研究任務。

